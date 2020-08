2K dévoile un nouveau trailer pour WWE 2K Battlegrounds, le jeu de combat au style arcade dans l’univers de la WWE, dont la sortie est prévue le 18 septembre prochain/

Dans “Le choc des générations”, le commentateur WWE Hall of Fame, Jerry “The King” Lawler, encourage le roster des Légendes de la WWE de WWE 2K Battlegrounds- dont Undertaker, Mankind, Beth Phoenix et les Bella Twins – lors de matchs incroyables contre quelques-unes des Superstars actuelles de la WWE parmi les plus populaires : Roman Reigns, Drew McIntyre, Bayley, Sasha Banks, Finn Bálor et plus encore. Alors que Jerry Lawler montre son allégeance, il est rejoint par Mauro Ranallo, commentateur sportif renommé de la NXT WWE, qui fait ses débuts dans un jeu WWE 2K dans l’équipe des commentateurs de WWE 2K Battlegrounds.