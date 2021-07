Un nouveau magasin parisien pour Holland Bikes

Avec l’explosion de la pratique due à la crise sanitaire, les entreprises dans l’univers du cycle s’adaptent aux nouvelles demandes des consommateurs. En tant que spécialiste des vélos hollandais et des VAE depuis plus de 15 ans, Holland Bikes évolue et inaugure un nouveau point de vente, situé dans le 17e arrondissement au 154 avenue Wagram. Un espace bien plus grand (100 m2) non loin du magasin initial où l’enseigne était implantée depuis 2012.



Ce nouveau magasin ouvert et accueillant permet de mieux répondre aux besoins des clients, d’élargir la gamme de vélos, de bénéficier d’un statut Brompton premium avec un corner dédié et d’avoir des vélos en stock disponibles immédiatement. Nombreux seront les clients qui pourront choisir, essayer et repartir directement ou très rapidement avec leur nouveau vélo.

Holland Bikes – 154 avenue de Wagram – 75017 Paris

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h puis de 15h à 19h et le samedi de 10h à 19h

tel : 01 47 54 02 02