Un nouveau Galaxy S20 Fan Edition haut en couleurs pour tous les fans

Si vous êtes un fan du Galaxy S20 de Samsung, il y a de fortes chances que vous en possédiez déjà un. Mais si vous l’avez admiré de loin jusqu’à présent, la nouvelle Fan Edition moins chère (à partir de 599 £) pourrait être juste l’excuse qu’il vous fallait. Avec une dalle Super EMOLED 6,5 pouces à 120 Hz, il a en fait un écran légèrement plus grand que le S20 d’origine, tandis que la batterie 4500 mAh est également plus grande.

Il y a des différences à l’intérieur selon le modèle que vous choisissez: la version 5G reçoit un processeur Snapdragon 865, tandis que la 4G a un Exynos 990, mais les deux ont 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est extensible. La configuration de la caméra à triple objectif 12 MP large / 8 MP téléobjectif / 12 MP ultra-large est légèrement moins pointue, mais on a toujours le zoom spatial 30x de Samsung. Et bien que l’arrière soit maintenant en plastique plutôt qu’en verre, il se décline dans un arc-en-ciel de nouvelles couleurs: bleu marine bleu, rouge, orange, lavande, menthe et blanc. Soyez un bon fan et achetez-en un à partir du 2 octobre. En précommande, les acquéreurs d’un Galaxy S20 FE se verront offrir le Galaxy Fit2, le nouveau bracelet connecté de Samsung.

En complément, Samsung propose aussi sur son site https://shop.samsung.com/fr/ un programme de reprise ouvert à tous les smartphones. Ainsi, le Galaxy S20 FE 5G sera proposé à partir de 549 € pour la reprise d’un Galaxy S9+ en bon état (grade A).