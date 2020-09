Un nouveau casque modulable Evojet signé Shark

La gamme de casques modulables SHARK EVO voit sa famille s’agrandir avec l’arrivée d’un tout nouveau concept : l’EVOJET. Alliant confort inégalé, légèreté et le plus large champ de vision de sa catégorie, l’EVOJET est le seul casque qui sait se faire oublier pour une sensation de liberté totale. Conçue en France, produite dans son usine en Europe, cette nouveauté mondiale sera disponible à partir de fin juillet.

L’EVOJET s’inspire des codes de la mobilité urbaine : innovant, technologique et élégant. Ce tout nouveau concept SHARK répond aux attentes des utilisateurs urbains et extra-urbains qui souhaitent bénéficier d’un casque sécuritaire, combinant les avantages d’un jet, d’un modulable et d’un intégral.

Son look sophistiqué et sa finition bicolore, en font le casque tendance et intemporel par excellence. Confortable et pratique avec sa double homologation jet et intégral, il offre un incroyable champ de vision associé à une sensation de légèreté qui vous donne l’impression de ne pas porter de casque…

L’innovation majeure de l’EVOJET réside en son écran solidaire de la mentonnière qui lui confère, en position fermée, une surface d’écran exceptionnelle et un champ de vision panoramique. Ultra pratique, le passage de la position jet à intégral se fait très facilement d’une seule main.

Son système de verrouillage de la mentonnière, grâce à un dispositif de crochets sécurisés, lui offre un niveau de protection premium. Grâce à sa structure EPS multi-densités, qui permet une absorption optimale en cas de chocs, l’utilisateur se déplace en toute sécurité, aussi bien quand le casque est en position ouverte que fermée.

Afin d’offrir une qualité optique d’exception, l’écran de l’EVOJET a été conçu en classe optique 1 à épaisseurs variables pour éliminer les effets de distorsion visuelle quel que soit l’angle de vision. L’écran est également traité anti-rayures et anti-buée.

Son système de ventilation a été optimisé pour assurer un flux d’air continu pendant l’utilisation. La mentonnière est quant à elle équipée d’une ventilation qui distribue l’air le long de l’écran.



Le design innovant de l’EVOJET a été pensé jusque dans les moindres détails : toute la mécanique a été soigneusement dissimulée derrière les plaques latérales pour un style épuré et dans l’air du temps. La commande ergonomique du pare-soleil propose une finition chromée et l’extracteur d’air arrière, qui permet une circulation de l’air optimum à travers le casque, s’offre un style original.

Le confort intérieur est un des autres atouts de l’EVOJET qui est équipé du textile dernière génération de SHARK : le MICROTECH, un tissu ultra-technique en fibres recyclées « eco circle » labellisé « AEGIS » qui bénéficie de propriétés antibactériennes et anti-odeurs.

Avec le SHARK EVOJET, tenez vous prêt à vivre de nouvelles sensations au guidon !

Disponible en 7 coloris, du XS au XL, à partir de 279,99 € (prix généralement constaté).