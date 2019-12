Un Noël de rêve à la Vallée Village

Depuis décembre, La Vallée Village se pare de ses plus beaux atours pour élébrer en majesté les fêtes de fin d’année. Grâce à des animations joyeuses et enchantées, ce lieu unique situé à quarante minutes de Paris promet ainsi “Un Noël de rêve”. Bienvenue dans un village comme il n’en existe nul autre pareil !

Une promenade féerique sous un ciel de lampions, une déambulation heureuse au cœur d’une forêt de sapins habitée par sept cents oiseaux lumineux, un instant suspendu où seul compte la joie de vivre : telles sont les promesses faites par La Vallée Village à ses visiteurs. Jusqu’au 1er janvier 2020, ce “Noël de rêve” propose pléthore d’animations et de surprises. Les ruelles du Village s’animent des concerts de musique live du groupe Les Désinvoltes jusqu’au 23 décembre, tandis que Chloé Saada, créatrice de La Cupcakerie dans le 9e arrondissement de Paris organise des Ateliers cookies au restaurant Menu Palais.



L’esprit est à la fête dans ce village extraordinaire ouvert tous les jours et animé de cent vingt marques réputées dont les collections des saisons précédentes sont vendues à prix réduits. Là, au cœur de ce paysage tranquille, la joie scintille dans les rues piétonnes et les vitrines des petites maisons-boutiques décorées pour l’occasion par le directeur artistique et fondateur de l’agence La Courtoisie Créative, Yannis Varoutskos.

Là, ce village unique en son genre offre chaque soir jusqu’au 1er janvier, un spectacle de son et de lumière à ne pas manquer, La Forêt des Rêves. En alliant déambulation, shopping et magie, La Vallée Village s’affirme comme le lieu incontournable pour passer “Un Noël de rêve”.

La Vallée Village

3 cours de la Garonne 77700 Serris

lavalleevillage.com