Un mode jeu inédit pour Star Wars Jedi: Fallen Order

EA et Respawn Entertainment publient une mise à jour de contenu gratuite pour Star Wars Jedi: Fallen Order. Elle vous donne l’opportunité d’affronter de nouveaux défis dans un mode de jeu inédit, de rejouer l’histoire avec tous les objets acquis, d’obtenir de nouveaux éléments cosmétiques pour Cal et BD-1, et bien plus.

L’élément principal de cette mise à jour réside dans une toute nouvelle zone de gameplay, l’entraînement méditatif. Vous pouvez accéder à ce mode inédit depuis les points de méditation du jeu. Il vous permet de participer à des Défis de combat dans lesquels Cal devra affronter des vagues d’ennemis et des boss.

Dans l’entraînement méditatif, vous pourrez aussi découvrir la Grille de combat, un mode bac à sable pour créer vos propres affrontements. Ainsi, vous pourrez sélectionner un lieu, la durée et la difficulté de l’affrontement, les modificateurs de difficulté et même des ennemis spéciaux uniques à ce mode.

Le mode d’entraînement méditatif sera débloqué une fois que vous aurez terminé l’aventure une première fois, et que vous lancerez le mode Nouvelle aventure +, qui vous permettra de recommencer l’histoire avec tous les éléments cosmétiques précédemment obtenus. En commençant une Nouvelle aventure +, vous débloquerez aussi des éléments cosmétiques uniques, y compris l’apparence Inquisiteur et les cristaux de sabre laser rouges. Vous pourrez aussi obtenir de nouveaux éléments cosmétiques pour modifier votre sabre laser, ainsi que des apparences pour BD-1, à récupérer en terminant des Défis de combat dans l’entraînement méditatif.