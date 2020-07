Un mode Fnatic pour les smartphones OnePlus

Fnatic, équipe leader dans l’e-sport, a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son partenariat avec le fabricant de smartphones haut de gamme, OnePlus. Depuis le début du partenariat en 2019, le logo OnePlus est placé sur l’avant des maillots des joueurs, remplaçant le mythique « Fnatic », un moment historique pour les deux marques. Dans le prolongement de ce partenariat, Fnatic et OnePlus concentreront leurs efforts sur la recherche de joueurs mobiles en Europe et en Amérique du Nord pour amplifier le jeu mobile. Il s’agit d’une collaboration unique en son genre entre un fabricant de téléphones mobiles et une organisation de E-sport. Ensemble ils représentent une nouvelle génération de jeux qui inaugure l’importance croissante du mobile dans l’industrie.

« Fnatic vise à découvrir et faire progresser tous les joueurs au monde, et avoir OnePlus comme partenaire mobile nous permet d’atteindre et d’interagir avec l’énorme base de fans des jeux mobiles », a déclaré Sam Mathews, PDG et fondateur de Fnatic. « OnePlus permet non seulement de responsabiliser nos joueurs mobiles, mais aussi de fournir à toutes nos équipes le meilleur appareil possible lorsqu’elles sont sur la route ou restent simplement connectées à la communauté. »

Ce partenariat renouvelé poursuit l’intégration du mode Fnatic, un mode jeu avancé qui transforme les smartphones OnePlus en une véritable console de jeu. Le mode Fnatic optimise le processeur, le GPU et la RAM de l’appareil et bloque les notifications des applications, des appels et d’autres distractions pendant le jeu pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Lors du lancement de ce partenariat l’année dernière, le mode Fnatic était exclusif au OnePlus 7 Pro. Le mode Fnatic est désormais disponible via l’application OnePlus Game Space sur la nouvelle série OnePlus 8, ainsi que sur les appareils OnePlus 7T Pro, 7T, 7, 7 Pro, 6T, 6, 5T et 5.

« Nous pensons que le jeu mobile est l’avenir et grâce à ce partenariat renouvelé, OnePlus s’efforce de doter les joueurs du monde entier des outils nécessaires pour faire progresser leur gameplay », estime Eric Gass, directeur des partenariats mondiaux chez OnePlus.

Fnatic dispose de 9 équipes professionnelles réparties sur 7 titres d’e-sport et évalue constamment le paysage de l’e-sport pour identifier les opportunités de saisir de nouveaux titres. Avec une audience de jeux mobiles en hausse de 600 % à près de 100 millions d’heures au cours des 12 derniers mois, Fnatic se concentre sur l’expansion de sa présence sur mobiles dans le monde entier. Fnatic est entré sur la scène PUBG Mobile après avoir acquis l’équipe indienne, XSpark, l’année dernière. Dans les mois à venir, Fnatic et OnePlus présenteront leur première entreprise nord-américaine, engageant des créateurs et des joueurs de premier plan pour se préparer au championnat du monde Call of Duty Mobile.

« Le jeu mobile est l’avenir du e-sport, les smartphones devenant de plus en plus puissants et permettant des performances haut de gamme. Ils ouvrent le jeu compétitif à tous et OnePlus est à la pointe des produits optimisés pour le gaming », pour Patrik Sattermon de Fnatic CGO.