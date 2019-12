Un magnum de Mouton Cadet 2017 pour les fêtes

Mouton Cadet sort pour la fin d’année une édition limitée au format magnum, un Mouton Cadet Rouge Millésime 2017 proposé à 18,95 euros. Un format idéal pour partager Mouton Cadet en famille ou entre amis autour de mets savoureux. Les œnologues de Baron Philippe de Rothschild ont cette année encore accompagné la naissance d’un millésime de très belle qualité. Ce vin rouge est caractérisé par un joli fruit frais et une structure tannique ferme et élégante. Le format du magnum (1,5 l) permet de garder le vin en cave quelques mois ou quelques années.

Robe : Grenat intense et brillant

Nez : Premier nez sur des notes de fruits rouges (airelles, myrtilles) accompagnées d’une pointe de caramel. À l’aération, des arômes de mûre et de cerise se dévoilent.

Bouche : L’attaque est élancée avec des saveurs de fruits frais (myrtille et cerise) et une touche de garrigue. Le milieu de bouche est riche et tout en rondeur. En finale, des notes épicées (poivre blanc) s’expriment avec beaucoup d’élégance et de longueur.