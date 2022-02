Un look futuriste pour la montre PSR d’Hamilton

À mesure que notre monde orchestré par le numérique évolue, la PSR de Hamilton est à la fois un rappel de nos origines et un symbole de nos accomplissements à venir. Première montre digitale au monde, son histoire révolutionnaire continue de s’écrire avec un style entièrement noir très audacieux, qui rend hommage aux inventeurs capables d’imaginer l’inimaginable.

Épurée, citadine et palpitante, la nouvelle PSR entièrement noire incarne le style rétro-tech par excellence. Sous les traits hérités de la course à l’espace et avec le même affichage à matrice de points rouge vif que la Hamilton Pulsar à son lancement en 1970, la PSR rend hommage au patrimoine disruptif de cette première montre digitale par un nouveau style pointu. Avec un design et une esthétique aussi futuriste qu’il y a plus de 50 ans, cette icône digitale démontre que quand on rêve de faire quelque chose, on peut le faire.



De nouvelles technologies connectent la PSR à notre époque, grâce à un affichage hybride LCD et OLED, innovant et pratique à la fois. Cette mise à jour préserve la lisibilité à tout moment, tandis qu’une pression sur son célèbre poussoir allume l’affichage à luminosité maximale. Partout où vous voulez affirmer votre style ou déclencher une révolution, la PSR a encore bien des histoires en réserve.

Hamilton PSR Digital Quartz, 975 €