Un LEICA Q2 Ghost by Hondikee

Leica et Hodinkee rendent hommage à à légendaire montre de plongée Rolex Submariner “Ghost Bezel”…

En 2019, Leica Camera AG a conçu le modèle unique Leica M10-P « Ghost » en coopération avec Hodinkee, l’un des principaux sites de vente en ligne de montres. La collaboration fructueuse se poursuit avec la commercialisation de deux versions d’une édition spéciale : Leica Q2 « Ghost » by Hodinkee destiné au le réseau de distribution Leica et un Set Leica Q2 « Ghost » by Hodinkee réservé au site de vente en ligne d’Hodinkee.

Le design intemporel du Leica Q2 « Ghost » by Hodinkee rend hommage à une montre de plongée emblématique connue des initiés sous le nom de « lunette fantôme ». Cette montre classique légendaire, doté d’une lunette très rare, a servi d’inspiration pour la gamme de couleurs élégante et subtile de cette série spéciale du Q2.

Le Leica Q2 « Ghost » by Hodinkee est habillé d’un élégant cuir fin gris, gainage qui protège le boîtier contre les influences environnementales. L’objectif et le boîtier sont laqués gris clair. Le logo rouge Leica est délibérément absent. Cette édition spéciale comprend une courroie tissée à partir d’un fil gris et comporte des systèmes de fixation stable type porte-clés qui complète le look élégant de ce boîtier, aux caractéristiques identiques au modèle Q2 standard. Hodinkee présente également le Set Q2 « Ghost » by Hodinkee réservé à la vente sur leur site en ligne. L’édition limitée à 150 exemplaires dans le monde entier est agrémentée d’un lettrage Leica imprimé sur le capot. Par ailleurs, deux gravures sur la vitre de l’écran d’affichage témoignent de son caractère exclusif : elles indiquent le numéro de série respectif entre 001 et 150 exemplaires ainsi que le nom du set. Le Set Q2 « Ghost » by Hodinkee est livré avec un certificat d’authenticité, un repose-pouce chromé et une courroie en corde grise.

Le Leica Q2 « Ghost » by Hodinkee sera disponible pour 5 950 € dans tous les Stores Leica, la boutique en ligne Leica et les revendeurs agréés à partir du 8 décembre 2022.