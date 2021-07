Un Lamborghini Lounge à Porto Cervo tout l’été

Pour la troisième année consécutive, Automobili Lamborghini revient sur la Costa Smeralda avec le Lamborghini Lounge exclusif de Porto Cervo. Le Lamborghini Lounge de Porto Cervo, situé sur la Promenade du Port, via Porto Vecchio, restera ouvert au public, principalement sur rendez-vous, jusqu’au 5 septembre 2021.



Parmi les voitures qui seront exposées etque les clients pourront essayer, on retrouvera notamment le Super SUV URUS dans les couleurs exclusives de la finition Pearl Capsule, ou encore la gamme Huracán, qui sera quant à elle complétée à partir du mois d’août par la toute nouvelle Huracán STO. L’essence du V12 sera représentée par la LP 780-4 Ultimae, le modèle le plus récent, le plus exclusif et, comme son nom l’indique, la « version finale » de la famille Aventador. Elle sera exposée à partir du 8 août.



Pendant l’été, cet espace sera utilisé pour rencontrer de nouveaux clients, pour des événements confidentiels et exclusifs sur invitation mais également pour des activités de conduite sur certaines des plus belles routes d’Italie, le long de la fascinante Costa Smeralda. Différentes versions de la famille Huracán seront disponibles pour les essais, y compris la STO, la plus exclusive et la plus chargée en adrénaline: l’essence pure des prouesses de Lamborghini Squadra Corse en matière de sport automobile combinée à une super sportive homologuée pour la route. Cette dernière est dotée des performances suivantes: 640 ch (470kW), 565Nm de couple à 6500 tr/min, un rapport puissance/poids de 2,09 kg/ch ainsi qu’une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes.



Le Super SUV URUS, le modèle le plus produit dans l’histoire de l’entreprise en un minimum de temps depuis son lancement, sera également disponible pour des essais sur route grâce à sa grande polyvalence d’utilisation combinée à des performances et des données techniques remarquables : 650 ch et 850 Nm de couple; 0 à 100 km/h en 3,6 secondes; une vitesse maximale de 305 km/h ; un système de transmission intégrale avec répartition active du couple et enfin quatre roues directrices pour une manœuvrabilité parfaite sur tous les types de chaussée.

Au cœur des 600 mètres carrés que couvre le Lamborghini Lounge, le Studio AdPersonam se distingue. Il s’agit d’un espace dédié où il est possible de personnaliser dans les moindres détails les couleurs extérieures, les garnitures intérieures, les finitions ou encore les détails de chaque nouvelle Lamborghini grâce aux nombreux échantillons disponibles etau configurateur virtuel. La vaste zone de réception intérieure, lepatio exclusif privé situé derrière le Lounge, lazone d’exposition des voitures ainsi que les espaces dédiés aux accessoires, aux produits de la Collezione Automobili Lamborghini et aux partenaires viennent compléter l’expérience immersive au sein de cet environnement dédié aux clients.