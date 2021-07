Un intérieur “hyperanalogique” et connecté pour la future Mercedes-AMG SL

Le design intérieur de la prochaine SL se dévoile, et il a tout d’un avion de luxe ou d’un cockpit de vaisseau spatial…

Comment transposer la tradition du premier roadster 300 SL à l’ère moderne ? La prochaine SL ne lésine pas sur le luxe intérieur. Le design du poste de conduite, incluant la conception de l’écran central réglable sur la console centrale, est centré sur le conducteur et impressionne par son impression générale harmonieuse. Le plan carrossier entièrement redessiné avec 2+2 places offre à la fois plus de fonctionnalité et d’espace dans l’habitacle. Le système d’infodivertissement MBUX offre le choix entre plusieurs styles d’affichage spécifiques et différents modes.

Le premier 300 SL Roadster est l’une des icônes automobiles les plus célèbres. Son intérieur minimaliste et haut de gamme a inspiré les designers pour la création de l’intérieur de la nouvelle Mercedes-AMG SL. Pour la nouvelle édition de l’icône, ils ont créé un mélange de géométrie analogique et de monde numérique, appelé « hyperanalogique ». Le combiné d’instruments entièrement numérique, intégré dans une visière tridimensionnelle, en est un bon exemple. « L’intérieur de la nouvelle Mercedes-AMG SL offre un luxe sophistiqué au conducteur et aux passagers. L’habitacle du nouveau SL allie les plus hauts niveaux de confort et de qualité à une bonne dose de sportivité. La combinaison de haute qualité du monde analogique et des équipements numériques les plus modernes le montre clairement : le nouveau SL est la renaissance d’une icône de l’ère moderne », déclare Philipp Schiemer, Président Directeur Général de Mercedes-AMG GmbH.

« Le SL est l’icône de notre marque : depuis des décennies, ce roadster est synonyme de fascination automobile et de convoitise. C’est une incroyable opportunité et un grand défi pour le design, puisque chaque designer souhaite créer des icônes » constate Gorden Wagener, Chief Design Officer de Daimler Group. « Il en résulte une expérience de l’espace intérieur révolutionnaire, à la croisée du luxe numérique et analogique. Nous avons créé le SL le plus iconique de notre époque, l’icône du luxe des années 20. »

Une console centrale avec écran tactile réglable

La console centrale domine l’espace entre le conducteur et le passager. D’une largeur maximale et s’élevant fortement vers l’avant, elle se fond dans la zone inférieure de la planche de bord. Le centre fonctionnel et visuel de la console centrale est le panneau métallique qui interrompt les surfaces en cuir à l’avant et à l’arrière. Avec la signature des prises d’air NACA, il perpétue les gènes de l’AMG GT et du GT Coupé 4 portes. Cet élément de design devient ainsi un détail stylistique typique d’AMG dans l’habitacle. La prise d’air NACA se fond presque parfaitement dans l’écran tactile multimédia de 11,9 pouces au format portrait. Afin d’éviter les reflets causés par le soleil lors de la conduite à ciel ouvert, cet écran peut être réglé électriquement dans une position plus verticale. Son format portrait offre des avantages évidents, notamment pour la navigation, ainsi qu’un espace disponible plus ergonomique. L’écran tactile flotte entre les deux buses centrales de type turbine, comme un contraste numérique avec les éléments de design émotionnels.

L’écran conducteur et l’écran central offrent une expérience esthétiquement agréable et entièrement coordonnée. L’apparence du combiné d’instruments peut être personnalisée grâce à différents styles d’affichage et à des vues principales sélectionnables individuellement. L’écran tête haute en option contribue à une conduite détendue car le conducteur n’a pas besoin de quitter la route des yeux. Il affiche les informations et les actions pertinentes en trois dimensions dans la situation et l’environnement réels de la conduite. Ici, vous pouvez également choisir entre plusieurs variantes de style, chacune correspondant à l’affichage du combiné d’instruments. Selon l’équipement ou les goûts personnels, l’éclairage d’ambiance met en valeur l’aménagement intérieur exclusif grâce à 64 couleurs différentes.

Une planche de bord inspirée de l’aviation

La planche de bord symétrique est conçue comme une aile sculpturale et puissante et structurée en deux sections superposées. Le point fort est constitué par les quatre buses galvanisées de type turbine de conception nouvelle. Leurs surfaces se fondent dans la planche de bord sous la forme d’imposants bossages. La section inférieure de la planche de bord se déploie de manière fluide à partir de la console centrale, reliant les deux éléments en toute transparence.

Malgré la symétrie, la conception du poste de conduite crée une focalisation claire sur le conducteur : l’écran LCD haute résolution de 12,3 pouces du combiné d’instruments n’est pas conçu pour être autonome, mais intégré dans une visière high-tech. Cela permet d’éviter les reflets causés par la lumière du soleil.

Le design avant-gardiste des sièges de la nouvelle Mercedes-AMG SL décline de manière sportive le design sculptural typique des sièges Mercedes. Il joue habilement avec les couches et les surfaces enveloppantes. Les sièges semblent ainsi plus légers et moins volumineux. Les appuie-tête sont intégrés au dossier et contribuent ainsi aux proportions sportives du siège. Une ergonomie parfaite et divers motifs de surpiqûres et d’agrafage progressistes complètent la symbiose entre high-tech, performance et luxe.

Le nouveau plan carrossier très sophistiqué permet une configuration 2+2 places pour la première fois depuis 1989 (Mercedes SL série R 129). Cela rend le nouveau SL encore plus polyvalent. Les sièges arrière augmentent l’aptitude à l’usage quotidien et offrent de l’espace pour des personnes mesurant jusqu’à 1,50 mètre. Si les sièges supplémentaires ne sont pas nécessaires, un pare-vent peut protéger les passagers des sièges avant des courants d’air dans le cou. Ou bien la deuxième rangée de sièges peut être utilisée comme espace de rangement supplémentaire et accueillir un sac de golf, par exemple.

Le large choix de garnitures pour les sièges sport ou Performance (en option pour toutes les variantes) reflète également la diversité des équipements, du confort à la performance. Les cuirs Nappa unis et bicolores font partie du programme, tout comme le cuir Nappa STYLE particulièrement élégant avec surpiqûres en losange ou la combinaison sportive en cuir Nappa avec microfibres DINAMICA RACE et surpiqûres contrastées en jaune ou rouge.