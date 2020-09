Un Honor MagicBook Pro avec écran 16,1 pouces pour la rentrée ?

Vous ne partagez probablement pas souvent des tables avec des inconnus en ce moment. Mais le moment venu, Honor veut vous aider à les capturer comme un pro. Son nouveau MagicBook Pro est équipé d’un énorme écran FHD de 16,1 pouces. En réduisant autant que possible la lunette, Honor a en fait réussi à intégrer l’écran dans un châssis de la taille d’un ordinateur portable de 15 pouces, et vous obtenez ainsi un rapport écran / corps de 90%. Grâce à sa construction légère en aluminium, le MagicBook Pro ne pèse que 1,7 kg et ne mesure que 16,9 mm ; votre sac à dos ne devrait donc pas avoir trop peur. Sous le capot, on retrouve un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM DDR4 et un processeur Ryzen 5 4600H. Précommandez à partir du 8 septembre pour 899 €