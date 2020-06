Un Honor MagicBook pour la fête des pères

Polyvalent et performant, le Honor MagicBook 14’ et le MagicBook 15’ sont des ultraportables au rapport qualité prix inégalable intégrant Microsoft Windows 10. Idéal pour garder une productivité optimale, même en déplacement, le MagicBook offre 10 heures d’autonomie sans interruption, ni rechargement nécessaire.

Conçu pour gérer les opérations les plus difficiles, notamment le multitâche rigoureux au bureau et les jeux, le MagicBook est doté du processeur mobile AMD Ryzen 5 3500U avec Radeon Vega 8 Graphics, et de 8 Go de RAM DDR4 dual channel, offrant des performances fluides pour les tâches les plus complexes.

Disponible en 2 coloris ( Space Grey et Mystic Silver ) le MagicBook propose un design avant-gardiste, avec un revêtement en aluminium résistant, parfait pour les longues journées en autonomie. Du 18 au 21 juin pour tout achat d’un MagicBook 14’ ou 15’, vous pourrez ajouter gratuitement un cadeau supplémentaire (sac à dos, souris, des écouteurs HONOR, une mini enceinte portative). Découvrez les offres sur le site HiHonor et chez Boulanger