Un écran UHD 4K colossal de 43 pouces pour Samsung Smart Monitor

Samsung élargit sa liste de moniteurs intelligents avec une gamme de nouveaux écrans, dont un gigantesque de 43 pouces, prêt à tout.

Cette gamme revue et corrigée comprend des écrans M5 dans des variantes de 24 pouces, 27 pouces et 32 ​​pouces, ainsi qu’un énorme écran M7 de 43 pouces. L’arme secrète du nouvel arsenal de Smart Monitor de Samsung comprend un écran 4K UHD, une télécommande en plastique recyclé, de nombreuses options de connectivité, notamment Tap View et Apple AirPlay 2, un ensemble d’USB-C et les ports USB. Plus la prise en charge intégrée des applications Microsoft 365, qui permet aux utilisateurs d’afficher et de modifier des documents à partir du cloud sans avoir besoin d’un PC.

Une fois la journée de travail terminée, la prise en charge native prête à l’emploi des services de divertissement tels que Netflix, HBO et YouTube permet de se détendre en un clin d’œil – aucune connexion de smartphone ou de PC n’est requise. Toute personne intéressée par la gamme remaniée de Samsung Smart Monitor peut faire une « demande d’achat ” sur le site Web de Samsung. Très exclusif…