Un design Swatch X exclusif pour le 14 juillet

À l’occasion de la Fête Nationale, le trublion de l’horlogerie passe en mode bleu-blanc-rouge ! Swatch propose un nouveau motif Swatch X You, créé pour célébrer l’art de vivre à la française. Swatch lance un motif spécial à l’occasion de la Fête Nationale française pour réaliser une montre tricolore 100% personnalisée avec Swatch x You. Toutes les icones de la culture tricolore sont mises à l’honneur au poignet. Ce motif sera disponible à compter d’aujourd’hui pour une durée limitée ! Mais restez à l’affût… Swatch réserve des surprises pour les semaines à venir !

Swatch X You propose de positionner sa montre (modèle New Gent) sur le motif sélectionné dans le sens de rotation souhaité. Après avoir validé le design de sa montre, il est ensuite possible de choisir la couleur du mécanisme (doré, noir ou argenté) et d’imprimer un message (jusqu’à 15 caractères) au dos du boîtier. Une montre personnalisée Swatch X You coûte 110 €.