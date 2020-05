Un design Interstellar Glow pour le OnePlus 8

À l’occasion de la sortie officielle de l’édition limitée OnePlus 8 Interstellar Glow, OnePlus partage les coulisses du développement de cette variante d’une couleur très particulière. Le OnePlus 8 Interstellar Glow est la variante la plus difficile que la marque n’ait jamais eu à photographier en raison des réfractions de couleur en constante évolution. Avec son écran AMOLED 10-bit Color et ces côtés incurvés, le OnePlus 8 Interstellar Glow est vraiment agréable au toucher et une joie pour les yeux.

Avec Interstellar Glow, OnePlus adopte une toute nouvelle approche « couleur, matériau et finition » (ou CMF), qui utilise un processus d’ingénierie innovant pour infuser la couleur à la fois dans le film et le verre lui-même. En les superposant, l’un sur l’autre, la marque a pu produire ce dégradé unique qui dégage un mélange de couleurs selon les angles. C’est un processus incroyablement complexe : sur le verre seul, OnePlus a utilisé plus de 14 procédés, dont 9 revêtements optiques, pour produire sa brillance finale. Comme un prisme, la structure en verre simple permet à la lumière de se disperser dans une variété de spectres et de couleurs éblouissantes. Ce dos en verre affiche ainsi une variété infinie de couleurs selon les conditions d’éclairage.

En associant ce verre à des films de couleurs, la marque a été encore plus loin. En effet, pour rendre les couleurs plus dynamiques et plus vives, le film bleu argenté a reçu différentes méthodes de traitement à travers 9 processus individuels dont 5 revêtements optiques.



En superposant le verre entièrement repensé et le film couleur soigneusement personnalisé, la marque a pu créer les jeux de couleurs prismatiques brillants et en constante évolution affichés dans cette variante Interstellar Glow. Selon les angles et lumières, l’Interstellar Glow produit un éventail de couleurs éblouissantes, comme si elle contenait tout le spectre de couleurs visible à l’œil humain à l’intérieur de sa couverture.

En plus de cela, le revêtement optique et l’épaisseur du verre ont également été conçus à l’aide d’un processus spécial. Le capot arrière est plus épais dans la zone centrale inférieure et s’amincit progressivement à partir de là, de sorte que la réfraction de la lumière est différente dans chaque partie du châssis. Étant donné que plus un processus de revêtement est utilisé sur un morceau de verre, plus il devient vulnérable, la marque a opté pour un processus OC0 pour améliorer considérablement la ténacité du verre.

Le OnePlus 8 Interstellar Glow défie les limites techniques du revêtement optique et les normes de conception de l’industrie du téléphone mobile. OnePlus a réussi à maintenir l’épaisseur de ce verre arrière à un minimum de seulement 0,77 mm, même s’il contient 23 couches de verre et de film de précision. L’ensemble de l’appareil ne mesure que 8 mm d’épaisseur et ne pèse que 180 g.

OnePlus a également annoncé son partenariat avec Google pour offrir Google One, le programme d’adhésion de Google, qui offre un stockage étendu sur Google Drive, Gmail et Google Photos et une sauvegarde automatique du téléphone. Avec Google One, les utilisateurs pourront conserver, en sécurité dans le cloud, leurs photos, contacts et bien plus encore. Tous les utilisateurs de la série OnePlus 8 peuvent profiter d’un essai gratuit de trois mois offrant 100 Go de stockage cloud, les autres détenteurs de smartphones OnePlus sont éligibles pour un essai gratuit d’un mois.

OnePlus 8 Interstellar Glow est désormais disponible en 12 Go de RAM, 256 Go de stockage au prix public 799 € sur www.oneplus.com/fret bientôt en ligne chez FNAC Darty en 12 Go de RAM, 256 Go de stockage au prix public indicatif de 799 €.