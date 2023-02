Un dance-floor LEGO Ideas Dynamite, avec BTS, les stars de K-Pop

Le groupe de K-pop enflamme la piste dans le nouveau set LEGO Ideas BTS Dynamite

Le groupe LEGO met le feu avec son nouveau produit : un hommage aux icônes de la pop mondiale, BTS. Le set LEGO Ideas BTS Dynamite, conçu par des fans de construction LEGO, met en scène le groupe dans le décor du clip de Dynamite, leur single mondialement connu. Lors de sa sortie en août 2020, le clip a dépassé les 100 millions de vues en moins de vingt-quatre heures, et le milliard de vues en seulement huit mois, faisant de lui le premier single du groupe à devenir n°1 aux États-Unis.

Les fans pourront chanter jusqu’au bout de la nuit en construisant ce set LEGO de 749 briques et découvrir les nombreux détails et clins d’œil qui y ont été glissés en référence à la chanson emblématique. Tout un programme, combinant séances de karaoké et construction, pour plonger dans un monde de disco, de beignets, et de chorégraphies élaborées.

Ce nouveau produit reprend parfaitement les codes colorés et rend hommage à la créativité du groupe. Il inclut le magasin de beignets, le camion de glaces et le disquaire du clip. Chaque bâtiment est détachable du reste du set, ce qui permet aux fans de jouer ou de les exposer comme bon leur semble.

Ce décor ne serait pas complet sans le plus grand boys band sud-coréen du monde, désormais disponible sous forme de minifigurines LEGO pour la toute première fois ! Les sept membres du groupe – RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook – sont prêts à chanter et à danser ensemble sur la scène LEGO.

Ce produit LEG Ideas a été conçu par deux fans américains, Josh, 20 ans, originaire de l’Indiana, et Jacob, 21 ans, originaire de New York. Ils ont travaillé ensemble pour donner vie à ce set en combinant leur amour du groupe BTS et leur passion pour la construction LEGO.

A propos de leur processus de création, Jacob explique : “Josh s’est occupé de la construction et de la conception et, en tant que grand fan de BTS, je lui ai dit ce qu’il fallait inclure dans le produit, les éléments les plus importants et représentatifs. C’était un processus très amusant.” “Jacob avait la connaissance du groupe BTS, et il a ainsi pu diriger la construction. J’ai regardé le clip vidéo en boucle et j’ai essayé de capturer son essence en briques LEGO. C’était incroyable, le projet est devenu viral du jour au lendemain.”

Au sujet du développement du produit, Federico Begher, Chef de groupe LEGO, a indiqué : “Lorsque nous avons vu le design coloré de Josh et Jacob, nous savions qu’il ferait fureur et cela s’est vérifié avec la rapidité avec laquelle ils ont atteint 10 000 votes sur la plateforme LEGO Ideas. Les fans de BTS ont déjà adhéré au design et il était donc important que nous soyons aussi fidèles que possible à la création originale. Le set met en avant la créativité, la passion et, surtout, l’amusement ! Nous sommes impatients de voir les fans le construire et l’exposer.”

Le set LEGO Ideas BTS Dynamite sera disponible début mars 2023 au prix de 99,99 € sur www.LEGO.com/BTS et dans les magasins LEGO.