Un cylindre universel pour la serrure connectée de Nuki

Nuki lance un cylindre universel pour qu’encore plus de portes européennes puissent devenir intelligentes. La Smart Lock de Nuki s’installe sur la serrure existante. Si son cylindre n’est pas compatible, non-débrayable ou pas assez sécurisé, il est désormais très simple d’en changer grâce à ce cylindre universel qui s’adapte à la plupart des portes, sans avoir à mesurer, et garantit le plus haut niveau de sécurité.

La Smart Lock de Nuki s’installe sur une serrure existante très simplement, quelques minutes suffisent et aucune connaissance technique n’est requise. Les avantages de cette solution sont nombreux, notamment celui d’utiliser l’existant sans autre changement. Il arrive cependant que certains cylindres de serrures ne soient pas compatibles avec la Smart Lock de Nuki. Pour le déterminer, il suffit d’effectuer le test de compatibilité sur le site de Nuki. Par ailleurs, il est recommandé d’utiliser un cylindre débrayable qui soit équipé de la fonction d’urgence. Un tel cylindre permet d’ouvrir la porte de l’extérieur même si une clef est insérée à l’intérieur.

Le cylindre se change très simplement en quelques minutes mais il existe de nombreuses tailles différentes selon la porte et la serrure utilisée. Il faut donc acheter le bon modèle ce qui peut s’avérer compliqué, surtout quand les dimensions ne sont pas usuelles. C’est pourquoi Nuki a développé, conjointement avec le fabricant spécialisé M&C, un cylindre universel qui s’adapte aux différentes configurations de portes. Il peut ainsi s’adapter à 33 tailles de cylindres différents ce qui couvre quasiment tout le spectre des possibles. Pour équiper sa porte d’une Smart Lock de Nuki si le cylindre en place n’est pas compatible ou ne dispose pas de la fonction d’urgence, c’est désormais très simple, il suffit d’acquérir en même temps le cylindre universel de Nuki qui évite aussi d’avoir à mesurer la porte, ce qui peut s’avérer compliqué avec les cylindres traditionnels.

D’ailleurs même si le cylindre en place est compatible, il peut être judicieux d’envisager son remplacement s’il est ancien et/ou ne correspond plus aux derniers standards de sécurité. La Smart Lock de Nuki ne renforce pas la sécurité physique d’une serrure puisqu’elle utilise l’existante et le cylindre joue un rôle essentiel dans la sécurité d’une porte ! Et si vous êtes locataire, vous avez le droit de changer le cylindre de la porte d’entrée sans demander l’autorisation du propriétaire, pourvu que vous remettiez l’ancien quand vous déménagez. Autre avantage, le cylindre universel pourra être réutilisé dans le nouvel appartement. A noter que le cylindre universel est compatible avec les versions 3.0 et 3.0 Pro de la Smart Lock de Nuki.

Le cylindre universel de Nuki a été développé avec le spécialiste du secteur M&C – more than secure, réputé pour ses produits de grande qualité. Il correspond à la norme SKG, la plus élevée de cette certification européenne de sécurité, qui garantit une sécurité maximale contre l’effraction. Ainsi le cylindre est conçu pour résister à tout tentative de forage, de crochetage, d’extraction ou d’enfoncement sur une porte d’entrée. Il est fabriqué en acier inoxydable avec insert en acier durci et des goupilles en acier trempé pour offrir un maximum de résistance contre le forage. Le cylindre universel est livré avec cinq clés qui ne peuvent être dupliquées qu’en présentant la carte de sécurité fournie. Le cylindre universel de Nuki garantit ainsi une protection maximale à votre serrure et à votre porte d’entrée.

Le cylindre universel est compatible avec les Smart Locks 3.0 et 3.0 Pro de Nuki. Il est disponible dans la boutique en ligne au prix public conseillé de 79 €.