Un coffret signé Natacha Birds pour le gin aromatisé Bombay Bramble

Après avoir lancé au mois d’avril son premier gin aromatisé Bombay Bramble, la marque iconique Bombay Sapphire le propose pour la fin d’année dans un coffret unique en édition limitée, en collaboration avec l’artiste et créatrice de contenus Natacha Birds. Il sera disponible mi-novembre sur KOL.

La marque a laissé carte blanche à l’artiste pour imaginer un écrin aux couleurs de son nouveau produit. L’intérieur du coffret se trouve également un kit créatif inédit, avec un poster à colorier et crayons intégrés. Ce premier coffret Bombay Bramble, en édition limitée, sera disponible dès le 16 novembre sur KOL, qui vous offre en plus la possibilité d’ajouter un mot personnalisé à chaque commande passée. KOL est le Pure Player leader de la distribution de boissons dans toute la France, et l’acteur majeur de la livraison rapide à la demande à Paris et proche banlieue. Il propose des boissons directement aux consommateurs via son application mobile et son site e-commerce.

Bombay Sapphire innove en assemblant son original London Dry Gin distillé à la vapeur et une infusion de fruits rouges. Le procédé d’infusion permet de capturer l’essence des mûres et framboises cueillies à maturité, ce qui donne au produit sa couleur et ses arômes 100 % naturels, sans sucre ajouté.



Bombay Bramble est le premier gin aromatisé de la marque Bombay Sapphire. Cette nouvelle recette créative est sublimée par une infusion de mûres et de framboises fraîchement cueillies. Le nom s’inspire du cocktail éponyme, Le Bramble, auquel Bombay Sapphire rend hommage en proposant une recette où les saveurs de gin, baies de genièvre et fruits rouges se mêlent à la perfection. Idéal pour imaginer de nombreux cocktails, Bombay Bramble est le premier gin aromatisé premium de la marque.

Coffret Bombay Bramble par Bombay Sapphire x Natacha Birds, 32,90 €, disponible sur la plateforme KOL à partir du 16 novembre 2020