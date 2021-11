Un coffret Perrier-Jouët x Mischer’Traxler pour les fêtes

Ce coffret dépeint l’amour pour l’art et la passion pour la nature. Des valeurs communes partagées déjà à l’époque par Pierre-Nicolas Perrier et Rose-Adelaïde Jouët et aujourd’hui avec Katharina Mischer et Thomas Traxler.

Le Duo autrichien s’inspire des célèbres anémones du Japon imaginées par Emile Gallé, pionnier de l’Art Nouveau, sur une bouteille de Champagne Perrier-Jouët pour

la première fois en 1902.

Depuis cette date, ces fleurs sont devenues la signature de la Maison que le duo Mischer’Traxler fait dialoguer avec l’écosystème du vignoble champenois. Ainsi, la Maison continue à écrire son histoire aux côtés d’artistes qui proposent leur interprétation de l’identité Perrier-Jouët ; ici en portant un regard fidèle et optimiste sur la biodiversité de son terroir. « Dans la nature, tout est interconnecté et harmonieux. Tous les aspects d’une créature vivante ont une raison d’être. Tous les organismes vivants fonctionnent ensemble dans un cycle éternel de dialogue et de corrélation », explique Mischer Traxler

Le coffret principal de cette collaboration renfermant la cuvée Perrier-Jouët Blanc de Blancs est un hommage rendu à la biodiversité des vignobles de la Maison. Résolument en accord avec son temps, cette édition limitée unique qui célèbre la biodiversité sera disponible en France sur le site de Vinatis pour la fin d’année à partir de 95 euros