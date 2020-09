Un coffre-fort biométrique pour abriter vos objets de valeur

Master Lock vient de dévoiler le coffre-fort biométrique LX110BEURHRO, destiné à protéger des objets de valeur (bijoux ou matériel électronique) contre les effractions. Le système de verrouillage biométrique permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 30 empreintes digitales différentes. Fini le risque de perdre sa clé ou d’oublier son code : votre doigt devient la clé !

Pour avoir l’esprit tranquille, plus de risque d’être bloqué en cas de batterie déchargée : le coffre est équipé de deux clés de secours ainsi que d’un système de recharge de la batterie par l’extérieur !

Pour plus de résistance contre les attaques, ce coffre en acier massif est équipé de deux pênes motorisés et d’une charnière dissimulée. L’intérieur du coffre est tapissé pour prévenir les éraflures pendant le stockage et inclut une lumière intérieure pratique pour une plus grande visibilité dans l’obscurité.

Avec sa capacité de stockage de 25 litres, le coffre-fort biométrique de Master Lock est adapté pour sécuriser une large collection d’articles de valeur tels que les passeports, les chéquiers, les documents administratifs de taille A4 ou les appareils électroniques de taille moyenne comme les appareils photo, les tablettes, les ordinateurs portables.

Master Lock LX110BEURHRO, à partir de 199 € sur Amazon.fr