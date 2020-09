Un chronographe montre de table Tissot pour Alpine

La Tissot Alpine On Board Automatic revient avec son concept unique afin d’accompagner la nouvelle Alpine A110 S partout et ainsi mesurer les performances chronométriques de son pilote. Comme pour la version précédente, cette pièce a été élaborée avec un soin remarquable pour offrir à son pilote une expérience sans pareil et décupler son plaisir de conduite. La praticité d’utilisation de cette montre est un atout. En effet, la boite se détache aisément de son bracelet pour venir s’arrimer sur un cadre-support de l’écran multimédia de la voiture, garantissant ainsi une lecture optimale de l’heure lors de la conduite.

Ce tout nouveau chronographe est disponible en édition limitée à 516 exemplaires. Cette édition est fournie dans un nouvel écrin gris et orange. Tissot va encore plus loin cette année en offrant aux consommateurs un support de table pour, qu’en sortant de la voiture, le conducteur puisse mettre sa montre sur ce dernier et l’utiliser comme montre de table. L’impressionnant mouvement Valjoux A05.H31, avec une réserve de marche de 60 heures et dont la complexité rappelle celle d’un beau moteur de voiture, équipe ce modèle haut-de-gamme.

Les index, la trotteuse, les bagues sur les poussoirs ainsi que les surpiqures du bracelet font échos aux étriers orange du bolide. Les éléments de la montre tels que les aiguilles, les poussoirs en forme de piston et le bracelet en cuir perforé lui donnent alors une allure sportive et masculine. Le cadran quant à lui fait subtilement référence aux compteurs de la célèbre Berlinette de l’époque. Sa boîte facilite une bonne prise en main de la montre, notamment lors du passage de la montre du poignet au tableau de bord de l’Alpine.

Tissot Alpine On Board Automatic, 1950 €