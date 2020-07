Un Chronographe Flyback pour Frédérique Constant

Lancé en 2017 par la manufacture horlogère suisse Frédérique Constant, le Flyback Chronographe Manufacture se distingue tant par sa singularité que par sa difficulté de réalisation. Prisée des collectionneurs avertis par sa fonction retour en vol, cette pièce horlogère entre en course, aujourd’hui, dans une version très sportive. Sa particularité ? Un cadran « Panda ». Appelé ainsi par sa ressemblance avec le sympathique mammifère chinois, c’est une première dans la collection manufacture de la maison. Avis aux amateurs ! Editée à seulement 50 exemplaires, cette série ultra limitée a été réalisée exclusivement pour la France et le Belux.

Ce Flyback Chronographe Manufacture Panda reprend les traits esthétiques caractéristiques des montres de la Maison. Protégé par un verre saphir anti-rayures, le boîtier de 42 mm de diamètre se présente en acier inoxydable poli et satiné. Précis au 1/8ème de seconde, il arbore trois compteurs. L’un, situé à 3 heures, additionne les temps cumulés jusqu’à 30 minutes. À l’opposé, à 9 heures, la seconde permanente tourne comme d’habitude. Enfin, placé à 6 heures, une aiguille de la date, remplace avantageusement l’inesthétique fenêtre où apparaît habituellement le disque des quantièmes dans les modèles de montres à chronographe modulaire classique.

Sportive, l’allure racée de cette montre est accentuée par le rouge de la seconde centrale rappelant, par sa couleur, les surpiqûres internes du bracelet pilote. Harmonisé au noir des compteurs, celui-ci se ferme par une boucle déployante frappée du blason de la manufacture Frédérique Constant. Laissant le plaisir du choix, le Chronographe Manufacture Flyback Panda est également disponible sur bracelet alligator noir.

Une fonction Flyback ou retour en vol « direct in-line »

Traditionnellement, le mécanisme du flyback repose sur plusieurs roues à colonnes qui agissent comme autant d’embrayages et débrayages du chronographe. Le calibre automatique FC-760, animant le Flyback Chronographe Manufacture Panda Frédérique Constant, se dispense de cette complexité : la roue n’est plus à colonnes mais étoilée. Moins de composants, moins d’opérations, une hauteur réduite : le calibre FC-760 de Frédérique Constant est plus simple, plus fiable et plus fluide.

La pression sur le poussoir à 4h permet de débrayer le mouvement du chronographe et de remettre ce dernier à zéro. Lorsque ce poussoir est relâché, mouvement et chronographe s’embrayent de nouveau et ce dernier repart. Pas moins de 6 ans de développement furent nécessaires pour atteindre un tel niveau de sophistication. Ce calibre FC-760, bénéficiant d’un décor perlé avec Côtes de Genève, est également plus esthétique, une qualité qu’il est possible d’admirer au travers du fond transparent de la pièce. Le module flyback ne comporte que 96 composants (sur un total de 233 pièces pour l’ensemble du mouvement), ce qui en fait l’un des modules de retour en vol les plus efficients au monde, mais aussi l’un des plus abordables en raison de sa construction inventive et brevetée.

Flyback Chronographe Manufacture Panda, 3895 €

www.frederiqueconstant.com