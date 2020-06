Un casque signé Grado en chanvre, vraiment ?

La technologie expérimentale a tendance à finir en fumée. Mais dans le cas des nouveaux écouteurs en chanvre de Grado (env. 500 €), ce ne serait peut-être pas appréciée de la maréchaussée. Il s’agit du premier casque à être conçu en utilisant un mélange de chanvre et d’érable qui, selon Grado, produit un son prévis, chaud et dynamique. chaleur et dynamisme. Grado a affiné les drivers des écouteurs pour qu’ils travaillent en tandem avec le bois qui l’entoure, permettant de produire un son riches en graves et en aigus distincts. Comme c’est toujours le cas avec ce genre d’engin, vous aurez sûrement envie de l’essayer avant de l’acheter.