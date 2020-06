Un casque antibruit A11/800 pour le nouvel album “Golden Hour” du DJ Kygo

Connaissez-vpous X BY KYGO ? La marque fondé par le DJ et producteur Kygo a été conçue dans le but de créer des produits de haute qualité inspirés de la musique et de la philosophie de Kygo, quel que soit le genre, à travers une collection d’accessoires et d’appareils audio design et de qualité.

« Golden Hour », le nouvel album du célèbre DJ KYGO est sorti le 29 mai dernier. Pour cet opus, Kygo a écrit et composé 18 titres. Il a collaboré avec un bon nombre d’artistes différents comme One Republic, Zara Larson mais aussi Tyga. L’album de Kygo est riche en styles musicaux et parcourt toutes les ambiances afin que chacun puisse se reconnaître et ne pas « Lose Somebody ».

Le DJ porte souvent au quotidien son propre casque A11 / 800, divers écouteurs X by KYGO et principalement le Xenon lors de la lecture de ses sets. Le casque anti-bruit Kygo A11/800 permet de rester dans sa bulle musicale en profitant de tous les avantages qu’offre ce casque ultramoderne à annulation de bruit.

Ce casque A11/800 est disponible en blanc ou noir au prix conseillé de 249€ et peut être acheté sur Fnac.com, Amazon et sur l’e-shop de X by Kygo