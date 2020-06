Un caque intégral Mainline pour les cyclistes en quête de sensations fortes

Smith lance son tout premier casque intégral, le Mainline. Conçu pour les cyclistes en quête de sensations fortes, le casque intégral Mainline est le fruit d’un travail de 2 ans de recherche et de développement des équipes Smith, mais pas seulement. Rémi Gauvin, Andreane Lanthier Nadeau, Jesse Melamed… Toute l’équipe d’enduro Rocky Mountain a participé à l’élaboration de ce nouvel arrivant dans la gamme Smith et l’adoptera dès cet été.

Avec le lancement de son tout premier casque intégral, Smith vise à élargir sa gamme de produits tout en employant les technologies qui ont fait le succès de la marque : le Mainline est donc composé d’une construction légère et d’une coque intégrale en Koroyd. Ce système, composé de tubes en polymère de faible densité soudés entre eux, résiste à une compression élevée. Sa structure en nid d’abeille s’avère extrêmement performante dans l’absorption de l’énergie d’un choc en réduisant jusqu’à 8 fois le risque de fracture du crâne sur un impact à 22 km/h par rapport à la norme européenne.

L’ajout du système MIPS (système multidirectionnel de protection de l’impact) réduit les forces de rotation auxquelles le cerveau est exposé lors des impacts obliques à la tête : le revêtement du casque est séparé de la tête par une protection coulissante qui permet à la tête de glisser lors de l’impact et peut réduire les cas de lésions cérébrales traumatiques.



Certifié DH (ASTM F1952), le Mainline apporte davantage de sécurité grâce à son revêtement lisse, ce qui permet à la tête de l’athlète de glisser aisément lors des collisions et donc de réduire les cas de fractures cérébrales.

Doté de 21 points de ventilation, le Mainline utilise plusieurs canaux d’air internes afin d’optimiser la ventilation et la respirabilité. Ces canaux AirEvac préviennent également l’apparition de buée sur le masque. Des mousses de remplacement sont également incluses afin de s’adapter au confort et au plaisir de chacun (2 coiffes, 3 jeux de mousses de joue, 2 mousses pour le cou). Ces éléments sont tous composés de matériaux hybrides antibactériens X-Static et XT2, et peuvent être facilement retirés pour leur nettoyage.

Ce casque est également équipé d’une visière réglable pour un ajustement et un maintien parfaits au niveau de la jugulaire. Le Mainline est disponible en trois coloris, dont une version inspirée du concept Sea to Sky.Smith Mainline, 300 €, et en ligne sur smithoptics.com dès le mois d’août 2020.