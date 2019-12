Un capteur 48 MP pour le Motorola One Zoom

Après des mois de rumeurs et de fuites, Motorola a finalement dévoilé le One Zoom, un nouveau monstre photo nomade. Sa fonction star : son système quad caméra, qui combine un capteur 48 MP avec un téléobjectif dédié de 8 MP, un objectif ultra grand angle de 16 MP et une caméra de profondeur de 5 MP. L’ensemble est soutenu par une stabilisation optique double image, un logiciel de vision nocturne et la technologie Quad Pixel pour vous aider à vous assurer que chacun de vos clichés – des paysages faiblement éclairés aux portraits professionnels – ait un superbe look. Pour compléter les fonctionnalités du One Zoom, vous trouverez un écran OLED Max Vision 6,4 pouces, une batterie à charge rapide de 4000 mAh et un lecteur d’empreintes digitales intégré. Oh, et avons-nous mentionné qu’il intègre caméra selfie 25 MP ? Ce smartphone proposé actuellement à 450 € sur Amazon est une pure tuerie.