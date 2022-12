Un Bowers & Wilkins Px8 en édition McLaren

Bowers & Wilkins, la célèbre marque britannique de produits audio haut de gamme, a lancé une édition McLaren de son nouveau casque sans fil phare, le Px8, en collaboration avec le constructeur britannique de supercars de luxe McLaren Automotive.

Le Px8 McLaren Edition s’appuie sur la qualité audio de référence du nouveau Px8, tandis que le design haut de gamme rend hommage au partenariat avec le constructeur de supercars de luxe qui a déjà généré des innovations révolutionnaires dans le domaine de l’audio embarqué. Pour célébrer le partenariat entre McLaren et Bowers & Wilkins et la supercar hybride haute performance McLaren Artura – dans laquelle figure la collaboration dûment primée des deux entreprises – Bowers & Wilkins a créé une version spécialement conçue de son casque sans fil Px8, le Px8 « McLaren Edition ».

Depuis 2015, Bowers & Wilkins est responsable du développement des systèmes audio hautes performances que l’on retrouve dans les supercars et hypercars de McLaren. En tant que marque audio parmi les plus respectées au monde, Bowers & Wilkins est célèbre pour avoir repoussé les limites de capacités des enceintes acoustiques dans le but de révéler autant que possible l’enregistrement original – sans jamais modifier ou déformer le son. Cette quête de la perfection, inculquée par le fondateur John Bowers, est encore et toujours d’actualité. Ce partenariat repose sur des bases techniques solides qui ont déjà été récompensées par trois iF Design Awards pour l’intégration de systèmes Bowers & Wilkins dans les McLaren Speedtail, McLaren GT et, plus récemment, la McLaren Artura.

Bowers & Wilkins a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de conception et d’ingénierie de McLaren pour créer et optimiser le système audio de la première supercar hybride haute performance produite en série par la société, la McLaren Artura. Comme ses prédécesseurs McLaren, l’Artura est équipée des toutes dernières technologies de haut-parleurs, développées à Southwater, là où se trouve l’équipe de recherche et développement de Bowers & Wilkins depuis 2019, à seulement 30 miles du siège mondial de McLaren dans le Surrey où ses supercars et hypercars sont fabriquées à la main.

Le Px8 McLaren Édition présente une finition gris Galvanic et des reflets orange Papaya, inspirés par le célèbre orange Papaya qui figurait sur les premières voitures de course du fondateur Bruce McLaren. Partageant l’obsession de McLaren pour une esthétique technique axée sur la performance, le casque Px8 McLaren Edition offre une qualité audio sans fil synonyme de l’excellence Bowers & Wilkins.

Au cœur du Px8 McLaren Edition se trouvent des performances exceptionnelles en termes de détails, de résolution et d’ampleur, ceci grâce aux nouveaux hautparleurs à membrane Carbone de 40 mm directement inspirés des technologies utilisées dans les modèles de référence Bowers & Wilkins.

Les haut-parleurs à membrane Carbone du Px8 McLaren Edition sont soigneusement inclinés à l’intérieur de chaque écouteur pour garantir une distance constante par rapport aux oreilles de l’auditeur en tout point de la surface du haut-parleur pour produire une scène sonore à la fois plus immersive et plus précise.

Le Px8 utilise la technologie sans fil aptX Adaptive de Qualcomm pour garantir la meilleure qualité audio possible à partir de téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs compatibles. Les connexions par câble USB-C et prise analogique 3,5 mm sont également proposées, les deux types de câbles étant inclus dans l’étui de transport spécifique qui accompagne le produit. Qu’il utilise des connexions sans fil ou filaire, le Px8 combine sa configuration de haut-parleurs ultra-performante avec le puissant traitement numérique du signal (DSP) développé par Bowers & Wilkins pour offrir une qualité sonore exceptionnelle, en haute résolution 24 bits, à partir des principales plateformes de streaming.

Le Px8 utilise la technologie exclusive d’annulation du bruit optimisée par Bowers & Wilkins pour éliminer efficacement les bruits indésirables, sans nuire à la musicalité. Six microphones hautes performances travaillent ensemble pour fournir les meilleurs résultats : deux analysent la sortie de chaque haut-parleur, deux réagissent aux bruits ambiants du monde extérieur et deux offrent une clarté exceptionnelle aux voix avec suppression de bruit améliorée.

Le Px8 McLaren Edition utilisera la même application Music de Bowers & Wilkins récemment mise à jour pour sa configuration et son usage quotidien. L’application Music permet aux utilisateurs du Px8 de diffuser en streaming la musique de leur choix directement à partir de leur appareil mobile vers leur casque sans fil en utilisant Deezer, Qobuz et TIDAL. Comme auparavant, l’application Music simplifie aussi la connexion du Px8 à un appareil mobile, permet d’optimiser le rendu sonore grâce à un égaliseur ajustable, et offre aux utilisateurs la possibilité de configurer leur mode de suppression du bruit préféré, tout en surveillant le niveau de charge du casque.