Un album Panini pour le Tour de France 2020

Après une édition 2019 d’ores et déjà gravée dans les annales, Panini a décidé de remettre la tête dans le guidon pour offrir à ses collectionneurs un nouvel album inédit dédié au cru 2020 qui débutera le 29 août, à Nice !

L’édition 2020 est bien évidemment au cœur de cette nouvelle collection ! Coureurs, parcours, villes traversées, cols, points bonus, maillots… Tout est réuni dans cet album sous licence officielle, indispensable pour suivre au jour le jour la plus prestigieuse des courses sur route. Une course qui, cette année, prendra place majoritairement dans le sud de la France, avec notamment un Grand Départ prévu à Nice. L’opportunité parfaite de revenir sur la belle histoire commune que partagent le Tour de France et la Côte d’Azur !

En plus des 384 stickers – dont 74 brillants – et des 44 cartes à collectionner, de nombreuses nouveautés viennent enrichir la formule initiale ! Pour chaque coureur, il sera possible de découvrir d’un simple coup d’œil sa spécialité : grimpeur, sprinteur ou encore spécialiste du contre-la-montre. Quel profil succèdera à Egan Bernal ?

Quatre pages inédites viennent également raconter l’Histoire du Tour de France à travers 12 anecdotes incroyables qui ont marqué la Grande Boucle. Enfin, pour la première fois, Panini proposera des cartes « Instant » inédites en quantité très limitée, dédiées à l’édition 2020. Ces cartes collector, disponibles au jour le jour sur store.panini.fr,représenteront les moments forts de la course en temps réel !

Tout un pan de l’histoire du cyclisme français s’est malheureusement refermé en novembre dernier avec la triste disparition de « Poupou ». Panini a tenu à rendre un hommage particulier au plus populaire des coureurs français, injustement qualifié d’éternel second. De son premier succès en 1961 (Milan-San Remo) à son dernier Tour de France en 1976, il était impensable ne pas revenir sur la carrière de cette véritable légende du sport tricolore.

Ex-championne de cyclisme, dorénavant consultante et organisatrice de courses, Marion Rousse est la première femme à commenter le Tour de France. En deux ans, elle a très vite créé un lien avec le public et les téléspectateurs, devenant ainsi une des voix incontournables du Tour. Elle est la marraine de cette 2èmeédition de l’album Panini Tour de France.