Umbro annonce la sortie de six nouveaux maillots de gardiens inédits

Umbro dévoile six nouveaux maillots de gardiens inédits pour le compte de trois clubs professionnels de football : le Stade Malherbe de Caen (1 maillot), Le Stade de Reims (2 maillots), et l’En avant Guingamp (3 maillots).

L’objectif de cette nouvelle campagne : détourner le maillot de sa fonction première pour ainsi le faire basculer d’un univers performance à un univers plus lifestyle, avec pour finalité de créer de véritables pièces de mode uniques pouvant être portées dans la vie quotidienne.

Ces maillots uniques développés par l’équipementier anglais témoignent une fois encore de sa créativité, de son authenticité, et de son héritage unique puisque ceux-ci sont directement inspirés de Jorge Campos, le gardien mexicain emblématique vêtu par Umbro dans les années 90, très remarqué l’époque du fait de son style vestimentaire excentrique.

Ces maillots surprenants à l’époque, et encore aujourd‘hui, présentent des designs graphiques originaux composés de diverses formes abstraites et multicolores.

Remis au goût du jour, ces six nouveaux maillots de portier présentent une coupe ainsi qu’un col type « polo », complétés par un rappel du drapeau tricolore français au niveau de l’encolure. Chaque club possède un design de maillot bien particulier :

• Le Stade Malherbe de Caen voit son maillot de gardien revêtir un imprimé artistique original gold sur fond noir.

• Le Stade de Reims se voit doté de deux nouveaux maillots, l’un jaune, l’autre vert, synonyme d’une relative sobriété propre aux valeurs du club. Ils s’inspirent directement d’une réinterprétation du maillot de Jorges Campos, reprenant des éléments et références aztèques telles que le soleil entourant le logo du club et les éclairs en rapport avec la personnification du dieu Tlaloc ; un être mythique vêtu avec splendeur et portant une coiffure de plumes multicolores.

• L’En avant Guingamp quant à lui verra son gardien de but arborer trois nouvelles tenues de couleur royale bleu/rose, verte/jaune et jaune/noir associées à une conception géométrique structurée de traits verticaux et de polygones réguliers aux teintes dégradées.

Ces nouveaux maillots seront commercialisés à partir de début juillet 2021 sur Umbro.fr