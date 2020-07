UltraDART 125W : Realme recharge 33% d’une batterie de 4000 mAh en 3 minutes

Realme, la marque de smartphones à suivre de près en ce moment, annonce officiellement le lancement de la solution UltraDART 125W Charge Rapide, devenant ainsi la première marque de smartphones au monde à développer cette technologie de pointe. JH

La technologie Realme Dart Charge Rapide n’a cessé de progresser allant de 30W à 50W, 65W et désormais les surprenant 125W. Cette avancée est très importante dans l’ère de la 5G permettant ainsi de devenir la meilleure solution de durée de batterie pour les smartphones équipés en 5G.

Avec cette technologie UltraDART 125W Charge Rapide, un smartphone 5G doté d’une batterie de 4000 mAh peut être rechargé à 33% en seulement 3 minutes. De quoi survivre sans attendre à la gourmandise quotidienne de nos usages connectés nomades. Realme ne va pas encore commercialiser cette solution, pour veiller à une commercialisation, la marque veillant à garantir que la température du smartphone se maintienne sous les 40 degrés. Sans le contrôle de la température, le smartphone serait chargé en 10-13 min mais avec une température dépassant les 40 degrés.

L’UltraDART 125W se concentre également à la fois sur l’efficacité et la sécurité en adoptant une charge directe afin d’éviter tout risque potentiel d’accident de charge avec une protection accrue. L’UltraDART 125W ne garantit pas seulement un téléphone chargé alors que l’écran est allumé voire utilisé, mais elle charge les smartphones 5G plus rapidement, de façon sécurisée et plus confortable.