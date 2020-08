Ultimate Ears sonorise la Citroën AMI

Adolescents, jeunes adultes avec ou sans permis, ou encore mélomanes de tout âge… Autant de profils clients communs aux deux marques Citroën et Ultimate Ears. Elles ont très vite constaté qu’elles partageaient la même philosophie du design et le souci d’appréhender les nouvelles attentes des utilisateurs. Cette philosophie commune les a rapprochées et a très vite placé la logique du “Bring Your Own Device” au centre du cahier des charges de leur partenariat autour d’Ami – 100% ëlectric, imaginant ainsi une sonorisation portable qui pourrait suivre l’utilisateur à l’extérieur de l’objet de mobilité. Fruit de cette collaboration, l’enceinte Ultimate Ears Boom 3 Ami, qui se glisse dans une zone spécialement dédiée du tableau de bord d’Ami – 100% ëlectric, donnant plein accès à la musique.

“En s’associant à Ultimate Ears pour le développement de l’enceinte Ultimate Ears Boom 3 Ami, Citroën a trouvé un partenaire qui partage ses valeurs en termes de service intuitif et de confort d’usage apportés aux clients, explique Arnaud Belloni, Directeur Marketing & Communication Monde Citroën. En mettant la musique à portée de tous à bord d’Ami – 100% ëlectric, cette enceinte colle parfaitement à l’esprit de notre solution globale de mobilité urbaine, pensée à 360° pour rendre la liberté de mouvement plus facile et adaptée au plus grand nombre.”

Véritable atout “plug and play”, l’enceinte Ultimate Ears Boom 3 Ami trouve naturellement sa place dans l’habitacle et n’a pas besoin d’être connectée à l’objet. Les 20 Ami – 100% ëlectric que les médias français essaieront dans Paris du 24 au 28 août sont toutes dotées d’une enceinte Ultimate Ears Boom 3 Ami, leur permettant ainsi l’accès à leurs playlists favorites, leurs albums, leurs chansons et leurs podcasts depuis un smartphone.



La personnalisation étant un marqueur fort de l’objet de mobilité urbaine Ami – 100% ëlectric, Ultimate Ears a mis à disposition des designers Citroën tout son savoir-faire en personnalisation des enceintes pour renforcer le lien de l’enceinte avec l’univers tendance et audacieux du modèle. Les deux équipes de designers ont donc sélectionné ensemble un coloris unique : My Ami Khaki, l’une des nuances de couleurs d’Ami – 100% ëlectric.

“Avec ses superpositions de mots qui se répètent tel un slogan, le logo Ami reflète les codes urbains de l’objet de mobilité 100% électrique de Citroën, décrypte Mathieu Wandon, Graphic Design Manager Citroën. L’intégration du logo sur le textile de l’enceinte Ultimate Ears Boom 3 Ami renforce l’impression de mouvement du graphisme du mot Ami. Avec les équipes d’Ultimate Ears, nous avons travaillé de façon à respecter les forces et spécificités de l’autre, tout en venant insérer nos aspérités.”