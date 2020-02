Ultimate Ears Hyperboom : et je monte le son !

Que vont dire les voisins ? Boom, Wonderboom, Megaboom. Les réunions de brainstorming sur les noms de produits au siège d’Ultimate Ears sont toujours très courtes, mais un consensus semble avoir été atteint quant au fait que la nouvelle enceinte devrait être appelée Hyperboom. Trois fois plus puissante et avec six fois plus grave que la Megaboom 3, cette enceinte cuboïde enveloppée de tissu (qui ressemble plus à une Xbox Series X qu’à n’importe lequel des précédents joujoux signés UE) est définitivement conçue pour faire une bonne vieille fête entre potes.

Son indice IPX4 garantit qu’elle ne va pas frire si elle prend accidentellement une gorgée de bière. Ultimate Ears dit que cette Hyperboom peut tenir jusqu’à 24 heures entre deux charges, et ce avec deux connexions Bluetooth simultanées, une prise auxiliaire de 3,5 mm et une source audio optique. De quoi diffuser de la musique à partir de pratiquement n’importe quel appareil et passer de l’un à l’autre d’une simple pression sur un bouton. Apple Music, Spotify, Amazon Music… A vos playlists préférées, tandis que l’équaliseur adaptatif reconnaîtra quand l’enceinte se déplace de l’intérieur vers l’extérieur et optimisera le son en conséquence. Ce monstre de puissance arrive aux États-Unis le mois prochain pour 400 $, donc nous espérons bientôt le voir débarquer en France. Et je monte le son…