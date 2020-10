Ultimate Ears Hyberboom, à fond les basses

Ultimate Ears élargit sa gamme de produits nomades Bluetooth primés avec Ultimate Ears Hyberboom : l’enceinte la plus puissante et la plus riche en basses produite à ce jour par la marque. Par rapport à la Megaboom 3, l’Hyberboom a un niveau de volume trois fois plus élevé et une puissance de basses six fois plus forte. Elle dispose également d’une large gamme de fréquences, qui reproduit chaque style de musique de manière précise et dynamique, et d’une batterie imbattable qui dure jusqu’à 24 heures.



L’Ultimate Ears Hyberboom peut diffuser de la musique via quatre entrées différentes : deux Bluetooth, une entrée AUX et une entrée optique. Avec « Easy Music Sharing », vous pouvez facilement passer, par simple pression de la touche, d’une source à l’autre, comme votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre console de jeu. Si l’ambiance doit se déplacer du salon à la terrasse, l’égaliseur adaptatif (EQ) assure le meilleur son en lisant la pièce et en adaptant automatiquement le son à l’environnement.

« Avec HYPERBOOM, nous rendons le son caractéristique d’Ultimate Ears plus vaste et plus fort que jamais pour faire danser des salles entières », déclare Doug Ebert, Head of Product Management chez Ultimate Ears. « Sur la base d’un son magnifiquement riche, de basses percutantes et d’une gamme de fréquences phénoménale à tous les niveaux, nous avons ajouté des fonctions comme le partage facile de la musique, l’égalisation adaptative et une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures, pour rythmer chaque fête et ambiancer tout type de salle avec la bande sonore parfaite jusqu’au bout de la nuit ».

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, l’Hyberboom dispose d’un indice IPX4, résiste aux boissons renversées ou aux éclaboussures d’eau. Si le smartphone est à court de batterie, il peut être rechargé directement sur le port USB de l’Hyberboom – sans interrompre la musique. Les titres peuvent être joués, mis en pause et sautés directement depuis le haut-parleur. Une simple pression de la touche, et les propres listes de lecture de Apple Music, Spotify pour Android, Amazon Music et Deezer Premium démarrent.

L’Hyberboom peut être transportée partout où la vie quotidienne bat son plein grâce à sa poignée discrète et extensible. Les contours solides et élégants et la forme unique en diamant sont revêtus d’un tissu technique conçu pour un meilleur son et pour une durabilité absolue. Les mouchetures dimensionnelles du tissu et les bords incurvés confèrent une finition douce à l’enceinte Bluetooth, conçue pour s’intégrer naturellement dans chaque environnement.

Ultimate Ears Hyberboom, 399 € www.ultimateears.com