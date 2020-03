Twitch Rivals: Warzone Streamer Showdown, c’est parti

Ne ratez pas le Twitch Rivals: Warzone Streamer Showdown cette semaine, avec un cashprize total de 250 000 $ en jeu pour les équipes participantes. Attendez-vous à voir certains des plus grands noms de Twitch s’affronter sur Call of Duty: Warzone et son mode Battle Royale, dans des parties Solos (mercredi 25 mars) et Trios (jeudi 26 mars) avec des tournois dédiés pour l’Amérique du Nord, EMEA (l’Europe, Le Moyen-Orient et l’Afrique) et Taiwan chaque jour.

Les inscriptions au tournoi sont désormais closes mais il n’est pas trop tard pour rejoindre la fête. Avec plus de 30 millions de joueurs dans le monde, Call of Duty: Warzone est gratuit pour tout le monde et disponible en téléchargement dès maintenant.

Rendez-vous sur https://www.twitch.tv/twitchrivals/ pour suivre la compétition en direct et découvrir qui parviendra à se hisser en haut du classement.

