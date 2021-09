TV, smartphones, barre de son… TCL dévoile sa panoplie 2021

TCL présente aux consommateurs de nouveaux appareils interconnectés sous le thème

« Transcend Vision » Elle a dévoilé aujourd’hui ses derniers produits de l’année 2021 dont des téléviseurs Mini-LED, QLED et 4K HDR, une gamme de produits audio et d’appareils électroménagers dans le cadre de sa stratégie AI x IoT, et lors de son évènement « Transcend Vision ».

Les derniers modèles de téléviseurs de la gamme X comprennent le téléviseur Mini-LED 8K, le X92 Pro avec la technologie OD Zero Mini-LED, et le téléviseur Mini-LED 8K, le X92

La série X de TCL représente une avancée significative pour le secteur des téléviseurs Mini-LED, en réunissant le Mini-LED, le QLED et la technologie 8K. Le X92 et le X92 Pro offrent tous deux un contraste et une netteté incroyable, et une expérience de visionnage complètement immersive. Optimisés par un système audio de pointe, intégrant Onkyo et de la technologie sonore Dolby Atmos, les deux téléviseurs permettent aux spectateurs d’être encore plus proches des contenus à l’écran. La série X92 sera disponible sur le marché français à partir de fin septembre à 2999 € en 65 pouces et 3990 € en 75 pouces.

Le modèle 85X925 Pro sera lancé fin Q4-21 en France.

La série C de TCL, qui comprend le C82, le C72 et le C72+, témoigne de l’engagement continu de TCL d’offrir une expérience de divertissement exceptionnelle aux spectateurs du monde entier. Ces modèles ont été lancés en avril 2021 et sont disponibles en Europe et d’autres marchés du monde. La série C a déjà été très bien accueillie par l’industrie, recevant de nombreux éloges sur sa performance et qualité. L’EISA a récemment récompensé le téléviseur 65C82 du prix EISA

Offrant une expérience audio supérieure, la barre de son TS8132 Dolby Atmos de TCL porte le divertissement à domicile à un tout autre niveau. La barre de son dispose d’une dispose d’une configuration 3.1.2 canaux avec une puissance audio maximale de 350W, ce qui procure une expérience sonore immersive. Grâce à un canal central dédié et d’impressionnants effets délivrés à travers deux canaux verticaux et un puissant caisson de basse sans fil, les dialogues et l’intelligibilité sont grandement améliorés. Chromecast est directement intégré dans la TS81132, avec les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Amazon Alexa. Ce modèle est disponible en France pour 349 €.

TCL a également lancé son smartphone 20 Pro 5G qui offre une connectivité 5G globale ainsi que la technologie NXTVISION 2.0 qui permet aux utilisateurs de ” voir au-delà du visible”. Le système mobile Qualcomm Snapdragon 750G 5G améliore l’expérience 5G, tandis qu’un processeur puissant offre des performances ultra fluides. Grâce à la résolution de 48 MP de sa quadruple caméra associée au stabilisateur optique de Sony, le 20 Pro 5G délivre des images d’une définition incroyable, stables et sans flou. Le smartphone filme également des vidéos 4K et dispose d’une caméra frontale de 32 MP pour les selfies rétroéclairés, au ralenti et en HDR. Avec sa batterie de 4500 mAh, et sa mémoire de 256 Go, le TCL 20 Pro 5G fait de l’IA x IOT une réalité.