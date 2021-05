Turtle Beach dévoile son nouveau casque gamin, le Recon 500

Turtle Beach dévoile son nouveau Recon 500, qui sortira le 18 juin 2021 Il est doté des doubles haut-parleurs de 60 mmbrevetés Eclipse et des écouteurs sur mesure en bois composite injecté AccuTune, pour une qualité sonore sans précédent sur chaque fréquence.

Proposé à 79,99 € en coloris Black et Arctic Camo, ce Recon 500 est équipé du microphone antibruit Turtle Beach TruSpeak, de coussinets en mousse à mémoire de forme, de la technologie ProSpecs permettant le port de lunettes en réduisant la pression exercée sur les branches, ainsi que d’une conception légère pour un confort optimal.

Grâce au Recon 500, les joueurs vont vivre une révolution dans le domaine de l’audio de jeu. Les nouveaux haut-parleurs brevetés Eclipse 60 mm de Turtle Beach séparent les hautes des basses fréquences, pour un son plus détaillé en jeu et un spectre sonore plus large. Les oreillettes du Recon 500 sont assemblés avec précision en bois composite injecté AccuTune, ce qui permet d’améliorer l’acoustique et de composer une image sonore réaliste. Le micro antibruit amovible TruSpeak offre une communication fiable, claire et professionnelle, pour échanger de manière cristalline avec ses coéquipiers et les autres joueurs. Les commandes placées sur l’oreillette permettent d’accéder facilement au bouton réglant le volume et de se mettre en muet instantanément. Ce Recon 500 dispose d’une interface audio standard de 3.5 mm pour une connectivité multiplateforme avec les Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, PC et les appareils mobiles.