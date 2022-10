Turtle Beach dévoile le VelocityOne Flightstick pour Xbox

Combats, voltiges, mitrailleuses, missiles. Prenez le contrôle des cieux avec le nouvel accessoire de Turtle Beach, le VelocityOne Flightstick.

Turtle Beach dévoile aujourd’hui un nouvel accessoire particulièrement attendu : le VelocityOne Flightstick, un joystick universel parfait pour les simulations aériennes de combats dans les airs ou par-delà l’atmosphère. Conçu pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows, le VelocityOne Flightstick est le joystick du futur, offrant aux joueurs une immersion intense dans les situations de combats aériens et spatiaux. Avec 8 axes, comprenant des capteurs sans-contact ultra précis sur les axes principaux X et Y, le VelocityOne Flightstick offre des contrôles précis, tandis que deux leviers multifonctions permettent dans le même temps de contrôler les gaz et les surfaces de contrôles. Son nano-compensateur permet quant à lui une gestion de l’altitude avec une précision extrême et l’affichage OLED facilite la lisibilité et limite les distractions en toute circonstance. Disposant de 27 boutons paramétrables, d’une gâchette de tir rapide, d’un capteur de navigation tactile intégré et d’une connexion Bluetooth vers son application compagnon, le VelocityOne Flightstick arme les joueurs Xbox et PC Windows avec un maximum de fonctionnalités.



« Le VelocityOne Flightstick réuni l’expertise en périphériques de Turtle Beach et les toutes dernières technologies disponibles pour offrir aux fans de combats aériens et spatiaux une expérience moderne et innovante », a affirmé Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation. « Alors que notre primé VelocityOne Flight continue à impressionner la communauté flightsim, les fans de combats aériens et spatiaux sont également nombreux. Le Flightstick est alors un accessoire de choix non seulement pour les joueurs de Microsoft Flight Simulator, mais aussi pour les jeux comme X-Plane, Elite Dangerous, War Thunder, Star Citizen, Everspace ou les jeux Star Wars pour n’en nommer que quelques-uns. Qu’ils soient à la recherche d’une expérience de vol de croisière relaxante ou de combats sous tension, les joueurs trouveront satisfaction avec le VelocityOne Flightstick. »

Le VelocityOne Flightstick est disponible à la précommande sur le site officiel Turtlebeach.com à129,99 €, avant sa sortie le 17 novembre 2022.