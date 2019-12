Tucano Urbano vous protège à deux-roues

En cette période, le froid est omniprésent et tout le monde cherche un moyen de se réchauffer. En deux-roues, cette sensation de froid est décuplée. C’est pourquoi, les scootéristes et les motards ont besoin d’un équipement de qualité et bien chaud.

Née à la fin des années 90, Tucano Urbano est une marque de vêtements et d’accessoires urbains et contemporains adaptés à l’univers des deux-roues, à moteur et à pédale. Sa gamme de vêtements de dessus, de gants et d’accessoires s’adresse à une vaste clientèle, internationale, de tous âges, avec des passions diverses mais unis par leur amour pour un style métropolitain, fonctionnel et surtout par l’ingéniosité d’un produit original. La marque italienne propose une gamme de produits chauffants pour faciliter le quotidien des utilisateurs de deux-roues.

GILET WB 2G (49,90 €)

Gilet thermique en polaire extensible coupe-vent

• 100% de barrière contre le vent et le froid

• 3 poches externes à fermeture éclair, 2 poches internes

• Taille : S à 4XL

TERMOWARM (49,90 €)

Panneau électrique pour réchauffer les jambes

• Compatible avec la poche porte-objets du tablier Termoscud®

• S’alimente par une Power Bank (non fournie) avec une capacité minimum de 5000mAh (5V/2A). Durée d’environ 1h30.

• Extérieur en polyamide Oxford à haute résistance

• Côté arrière en filet Aero 3D pour répartir uniformément la chaleur

• Taille unique

HANDWARM (189 € )

Gants chauffants homologués moto

• Système de chauffe sur la paume et les doigts

• Alimentation avec pile au lithium de 7,4 V incluse et rechargeable. Durée d’environ 4 heures à 65,5° C.

• Rembourrage thermique PRIMALOFT

• Paume en tissu chamoisé synthétique, dessus en tissu technique avec inserts en cuir et doublure en microfibre

• HYDROSCUD : membrane interne 100% imperméable et respirante

• Protection souple homologuée sur les articulations et insert souple en D3O R sur la paume.

• Motif en silicone sur la paume pour augmenter la prise

• Coupe longue et réglage élastique de maintien avec fermeture pression sur le poignet

• Compatibilité touchscreen

• Tailles : XS à XXL

CINTUKAWARM ( 59,90 €)

Ceinture lombaire chauffante

• Alimentée par Power Bank (non fournie) avec une capacité minimum de 5000mAh (5V/2A). Durée d’environ 2h.

• Extérieur en polyamide Oxford à haute résistance

• Intérieur en filet Aero pour répartir uniformément la chaleur

• Support lombaire ergonomique

• Eléments rigides sur le dos et amovibles selon le support exigé

• Réglage élastique sur les côtés selon le soutient désiré

• Fermeture élastique avec réglage velcro

• Taille unique

COOLWARM (59,90 €)

Couvre-selle chauffant

• Alimenté avec prise USB compatible à une Power Bank de bonne qualité avec une capacité minimale de 5000mAh (5V/2A)

• Connexion à la prise USB du véhicule par câble (non fournie)

• Extérieur en polyamide Oxford à haute ténacité

• Membrane interne 100% imperméable

• Coussinet externe en maille Aero 3D pour répartir uniformément la chaleur

• Motif en silicone pour augmenter la prise

• Taille unique

Revendeur officiel : 14, avenue de la grande armée, 75017 Paris

www.tucanourbano.com/fr