Trust présente 2 nouveaux accessoires gaming

Trust propose un nouvel ensemble d’équipements à l’encombrement minimaliste. Bureau dégagé, portabilité et légèreté sont les maîtres mots de ce combo. Pour un bureau plus épuré, libérez-vous des entraves filaires avec la souris sans-fil GXT 980 Redex et gagnez de la place avec le clavier GXT 834 Callaz au format TKL compact.

Le GXT 834 Callaz s’inscrit directement dans la gamme de clavier portable et compact de Trust. Que ce soit pour vos déplacements, participer à une LAN, gagner de la place sur votre bureau ou parce que vous disposez d’un pavé numérique indépendant, son format TKL est idéal avec une longueur de seulement 36 cm. Il est aussi robuste qu’élégant avec sa plaque en métal brossé et ses touches rétroéclairées résistantes à 50 millions de clic. 6 couleurs et 20 modes offrent à l’éclairage aux effets arc-en-ciel une personnalisation complète. Pensé pour le jeu, la petite taille du Callaz ne l’empêche pas de présenter de grandes performances avec ses Switchs Outemu rouges et ses fonctionnalités anti ghosting, n key rollover et son mode gaming.

Longtemps dénigrée par les joueurs, la GXT 980 Redex les réconcilie avec les souris sans-fil. Équipée d’un capteur proposant une sensibilité réglable allant jusqu’à 10 000 DPI et de commutateurs Kailh, la Redex offre précision et réactivité. Pour ne rien perdre de cette dernière malgré l’absence de fil, elle a été conçue pour obtenir une latence extrêmement faible. Sa batterie rechargeable présente une autonomie de 50h pour jouer en toute liberté même pendant les plus longues sessions. Et si jamais une panne survenait, repassez aussitôt en mode filaire pour continuer à jouer. Sa coque agréable au design confortable se pare de 6 boutons entièrement programmables. Sa coloration noir mat ne manque pas d’élégance réhaussée par un rétroéclairage discret et personnalisable.

Clavier Callaz, 49,99 € – souris Redex, 39,99 €.