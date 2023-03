Trust dévoile le Forta, son nouveau casque sous licence officielle PS5

Après la sortie du premier casque de la marque sous licence officielle PlayStation, le GXT 488 Forze pour PS4, en 2020 ; Trust lance son tout nouveau casque gaming avec le GXT 498 Forta. Également sous licence officielle pour les consoles PS5, le Forta est bel et bien un casque nouvelle génération pour cette console haut de gamme.

Digne successeur du Forze, le casque gaming le plus vendu avec une moyenne de 4,4 étoiles par les consommateurs finaux, le Forta marque un nouvel ajout passionnant au portefeuille de Trust Gaming. Spécialement conçu pour fonctionner avec la PS5, le casque correspond non seulement au style des consoles préférées des joueurs, mais possède des fonctionnalités uniques qui leur confèrent la meilleure expérience de jeu à ce jour.



Non seulement le nouveau casque a été conçu pour obtenir le meilleur rendu en jeu, mais aussi pour présenter plus de facilité et de commodité. Les utilisateurs bénéficieront d’une fonctionnalité plug-and-play simple pour se lancer dès qu’ils seront connectés, le Forta étant compatible avec les consoles PS5, PS4 et PC. Son câble de 1,2 m permet aux joueurs de se placer où ils sont le plus à l’aise dans la pièce tandis que le contrôle du volume sur l’oreille et la désactivation du microphone permettent aux utilisateurs de garder le contrôle à portée de main à chaque instant.

Avec un design respectueux de l’environnement fabriqué à partir de plastiques recyclés, le Forta permet aux joueurs de s’adonner à leur activité favorite en toute tranquillité d’esprit. Ses puissants haut-parleurs de 50 mm et son environnement sonore 3D permettent aux joueurs de s’immerger complètement dans le jeu, les transportant directement au cœur de l’action. Un microphone amovible à réduction de bruit assure une communication nette et claire avec vos coéquipiers, tandis qu’un bandeau rembourré, des oreillettes mobiles et des coussinets supra-auriculaires souples et durables offrent des heures de confort de jeu. Tout comme ses utilisateurs, le Forta est là pour le long terme.

Disponible en noir et blanc, le casque Forta est en vente au prix public indicatif de 49,99 €.