Trois tailles, un look élégant et un suivi de santé amélioré pour le trio portable de Samsung Galaxy Watch 5.

Samsung a donné aux fans de technologie portable un choix difficile avec sa nouvelle gamme de trois Galaxy Watch 5. Allez-vous jouer la minceur avec la Galaxy Watch 5 de 40 mm, optez pour l’alternative à écran plus grand de 44 mm – ou passez à la Galaxy Watch 5 Pro de 45 mm ? Le nouveau modèle phare promet une construction plus robuste, des matériaux haut de gamme et une batterie plus robuste pour durer plus longtemps entre les recharges.

Avec un choix de teintes noires et grises, la Galaxy Watch 5 Pro est en titane et en cristal de saphir qui, selon Samsung, est beaucoup plus résistant aux rayures que toutes les versions précédentes. Elle reçoit un bracelet sport D-Buckle sur mesure et a le double de la capacité de la batterie comparé à la Galaxy Watch 5 de base.

En dedans, il partage le même matériel que le reste de la gamme Watch 5, y compris des capteurs de fréquence cardiaque optiques et électriques pour l’analyse d’impédance bioélectrique. Ce dernier utilise deux boutons sur la couronne pour suivre votre composition corporelle, en envoyant des impulsions électriques à travers votre majeur et votre annulaire pour mesurer le pourcentage de graisse corporelle et les muscles squelettiques.

Samsung a revu la surveillance du sommeil, avec une nouvelle interface qui suit les habitudes de sommeil au fil du temps. Un programme de coaching individuel est censé vous aider à dormir plus longtemps, et l’intégration de SmartThings vous permet de régler les lumières et les alarmes en fonction du temps de sommeil que vous devriez avoir chaque nuit.

La Galaxy Watch 5 lambda atterrit en couleurs Graphite, Pink Gold et Silver si vous optez pour la version 40 mm, ou Graphite et Sapphire Silver pour le modèle 44 mm. Il existe désormais une vaste gamme de bracelets officiels, notamment des bracelets OTAN, des bracelets à maillons et des mailles milanaises, ainsi que du cuir et du silicone.

Les deux modèles Watch 5 ont un verre 60% plus résistant que celui utilisé pour la Galaxy Watch 4. La batterie du modèle 40 mm a été augmentée à 284 mAh (une augmentation de 13%) et la version 44 mm obtient 410 mAh. La charge est également 30% plus rapide, donc il y a moins d’attente avant d’en remettre un sur votre poignet.

Un processeur Exynos W920 tourne sur les trois montres, avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré. Samsung a ajouté huit nouveaux cadrans de montre officiels et amélioré dix cadrans existants avec plus d’options de personnalisation et de nouvelles complications.

La Galaxy Watch 5 commence à partir de 299 € pour un modèle Wi-Fi uniquement de 40 mm, passant à 329 € pour une version 44 mm. La Galaxy Watch 5 Pro démarre quant à elle à 469 € en version Bluetooth et est à 519 € en 4G.