Trois récompenses pour Kia aux Trophées de L’Automobile & L’Entreprise

Le jeudi 30 juin, s’est tenue la 27e édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise. Au total, ce sont plus de 80 modèles (commercialisés entre le 1er avril 2021 et le 28 février

2022) qui étaient en lice, pour tenter de décrocher l’un des 12 trophées décernés.

Les véhicules nommés ont été essayés par un jury composé de 18 professionnels issus de l’univers des flottes automobiles (15 gestionnaires de parcs automobiles et 3 membres de la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise). A l’issue des essais, Kia a largement été plébiscitée par le jury d’experts, puisque la marque a remporté 2 récompenses sur les 12 annoncées, ainsi que le « Coup de Cœur Constructeur » du jury.

Ce prix récompense la marque pour ses nouveautés produits et pour ses services dédiés aux entreprises. Kia ayant su adapter son offre aux besoins des flottes automobiles, en proposant une gamme Business électrifiée sur un marché en pleine transition électrique, selon les commentaires du jury. Le nouveau Kia Sportage a, quant à lui, remporté le Trophée de L’Automobile & L’Entreprise 2022, dans la catégorie « SUV Thermique et Hybride », 6 mois seulement après le démarrage de sa commercialisation en France. Son design, avec sa signature lumineuse « Boomerang », son agrément et son confort de

conduite ont séduit le jury d’experts. Il s’agit de l’une des catégories les plus disputées des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise, en raison du nombre élevé de concurrents dans cette catégorie, qui très représentée dans le marché automobile.

Enfin, le nouveau crossover 100% électrique Kia EV6 remporte le Trophée de L’Automobile & L’Entreprise 2022, dans la catégorie « SUV Electrifié ». Ce Trophée de L’Automobile & L’Entreprise s’inscrit dans la continuité du nombre record de prix et récompenses attribués à EV6 par des experts issus de grands médias internationaux depuis sa commercialisation en octobre dernier. Son caractère percutant, sa haute technologie, son efficience, sa batterie grande autonomie, son habitabilité et son confort de conduite ont assuré sa victoire face à ses concurrents.