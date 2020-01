Trois nouvelles croisières de rêve en 2020 pour le Ponant

Des croisières d’expédition au cœur du Grand Nord arctique, aux confins du mythique Continent Blanc, sur les méandres de l’Amazone ou encore sur les plages idylliques des îles de l’Océanie ou de la Polynésie, le long des côtes sauvages du Kimberley ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou encore à la découverte de l’archipel des Bijagos… PONANT dévoile son nouveau carnet Expéditions Polaires et Tropicales de septembre 2020 à octobre 2021.

Expédition polaire

Le passage du Nord-Est pour découvrir les trésors de l’Arctique russe, les parcs et réserves naturelles du Svalbard ou encore le Groenland pour tenter de rejoindre la mythique région de Thulé. Expédition tropicale : les merveilles naturelles des îles Éparses et de Madagascar. La découverte des paysages paradisiaques des îles Marquises et Tuamotu au cœur de la Polynésie Française, les richesses agricoles et viticoles de la Tasmanie et des côtes sauvages du sud de l’Australie.

Croisière Saveurs, Vignes et Océan

Avec Jocelyn Herland et Cédric Grolet, chefs du Meurice.De Lisbonne à Lorient, en passant par Leixoes, Bilbao et Pauillac, PONANT propose une croisière gastronomique et œnologique d’exception en partenariat avec Ducasse Paris, Château Latour et Le Point. Une expérience inédite permettant de découvrir le savoir-faire des équipes d’Alain Ducasse avec la présence exceptionnelle de Jocelyn Herland et Cédric Grolet, chefs du Meurice. Les passagers embarqueront à bord de L’Austral à la découverte de sites classés Unesco tels que la tour de Bélem à Lisbonne, le pont Vizcaya à Bilbao, le port de la Lune à Bordeaux ou encore le fort Liédot sur l’Île d’Aix.

– Un diner face au domaine de Château Latour, imaginé par Jocelyn Herland, chef doublement étoilé

– Un teatime proposé par Cédric Grolet, chef patissier du Meurice

– Dégustation de Grands Crus et ateliers d’œnologie animés par le sommelier Eric Beaumard

– Dégustation de fromages animée par le fromager affineur Bernard Antony Croisière Saveurs, Vignes et Océan De Lisbonne à Lorient Du 11 au 19 avril 2020 9 jours / 8 nuits à bord de L’Austral – à partir de 4 060 €

La chasse aux aurores boréales

Programme d’exception pour la saison inaugurale du nouveau navire de la série PONANT EXPLORERS, Le Bellot en Norvège… PONANT célèbre la saison inaugurale du Bellot, l’un des derniers-nés de la série PONANT EXPLORERS, lors d’une croisière inédite de 9 jours à travers les paysages féeriques de la Norvège sous la neige. Depuis Bergen, cet itinéraire mènera les passagers au-delà du cercle polaire Arctique, jusqu’en pays Sami, à la découverte des traditions locales de ce peuple autochtone. Chasse aux aurores boréales, traversée de la toundra Arctique en traîneau à chiens et à rennes, visite d’un hôtel de glace éphémère ou encore pêche blanche sont autant d’activités qui permettront aux passagers de découvrir cette région.

Deux départs disponibles pour lesquels PONANT propose une offre spéciale : le supplément occupation individuelle est offert.

Croisière Grand Nord et Arctique De Bergen à Tromso Du 22 au 30 mars 2020 9 jours / 8 nuits à bord du Bellot -à partir de 3 490 €