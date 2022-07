Trek lance son nouveau VTTAE Fuel EXe

Trek lance son tout nouveau VTTAE Fuel EXe, doté d’un système d’assistance moyenne si compact, léger et discret qu’on le remarque à peine. Il se fond dans le trail pour une assistance au pédalage aux sensations plus naturelles que jamais. Trek a collaboré avec TQ, spécialiste allemand de la robotique, afin de développer le Fuel EXe parallèlement au nouveau moteur électrique HPR50 de TQ. Le HPR50 (acronyme de Harmonic Pin Ring ou transmission à démultiplicateur harmonique à anneau à broches) fait une croix sur les courroies bruyantes et les pignons qui s’usent et les remplace par un système raffiné plus petit, plus léger, plus discret et plus durable que le moteurs électriques traditionnels des VTTAE. L’ensemble du système ne pèse que 3,9 kg, ce qui donne un vélo plus léger au comportement plus aligné sur celui d’un VTT traditionnel. Par rapport aux moteurs électriques traditionnels des VTTAE, le HPR50 se caractérise par la fluidité, des sensations naturelles et un niveau sonore à peine audible. Le bruit du moteur électrique cède la place au vent dans les arbres, à l’impact des pneus sur la terre et aux exclamations des compagnons de route.



Le Fuel EXe est équipé d’une batterie de 360 Wh qui offre suffisamment de puissance pour des sorties de deux à cinq heures. La batterie se dissimule parfaitement dans le tube diagonal et elle se retire aisément si un voyage l’impose. Les cyclistes désireux de rouler plus loin et plus longtemps peuvent compter sur la batterie auxiliaire Range Extender de 160 Wh qui se place dans le porte-bidon et qui peut augmenter l’autonomie de 40 %.

Intégré au tube horizontal, on retrouve un écran OLED de deux pouces qui permet au pilote de voir tous les détails requis sans perturber les lignes du vélo vu de profil. Un seul bouton permet de mettre le système sous tension ou hors tension et de naviguer entre les écrans d’utilisation. L’écran élégant est associé à une commande au guidon discrète. Elle est munie de deux boutons qui permettent au pilote de choisir le mode d’assistance ou d’activer l’assistance à la marche.

Afin de permettre au pilote de régler le système selon ses besoins, Trek a mis au point la nouvelle application Trek Central qui se connecte facilement au Fuel EXe. Grâce à Trek Central, le pilote pour ajuster le moteur électrique, enregistrer ses activités et créer des itinéraires. L’application se charge également de formuler des recommandations sur les pressions de gonflage des pneus et sur la pression de la suspension, de surveiller ces valeurs et de calculer l’autonomie en temps réel.

Le Fuel EXe est équipé de pneus de 29 pouces et propose un débattement de 140 mm à l’arrière avec une fourche de 150 mm. La géométrie a été calculée pour garantir la stabilité dans les descentes prononcées et rapides et un pédalage efficace dans les côtes. Ce modèle est également disponible dans Project One pour les pilotes qui souhaitent choisir la couleur et les composants.