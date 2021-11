Transparent’s Light Speaker, la lanterne d’ambiance du XXIe siècle

Flash info : beaucoup d’enceintes ont un espace vide à l’intérieur. Il est là pour aider les ondes audio à remplir votre chambre sonique, mais la plupart des fabricants choisissent de le cacher, au cas où vous auriez l’impression qu’on vous vend une boîte d’air Bluetooth.

Adeptes de la transparence, les boîtes à bruit sans fil de Transparent sont dotées de côtés transparents pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe à l’intérieur. Et quoi de mieux pour souligner le vide au cœur de ses enceintes qu’en l’éclairant ? Cette enceinte signée Transparent combine une ambiance de feu de camp avec de bonnes vibrations. Fabriqué à partir d’aluminium robuste et de verre, cette enceinte passe-partout fait aussi lumière d’ambiance. Conçue pour imiter l’ambiance chaleureuse des flammes d’un feu, la lampe ambrée scintille en synchronisation avec vos chansons au coucher du soleil, changeant subtilement de couleur pour donner le ton chaleureux.

Le haut-parleur large bande de 2,5 pouces est soutenu par un radiateur passif de 3 pouces pour plus de punch et de précision, tandis que le couvercle en forme de dôme aide à distribuer le son de vos morceaux Bluetooth à 360 degrés. Son autonomie de 10 heures signifie que vous pouvez garder la lueur jusqu’au matin, tandis qu’une poignée détachable le rend facile à transporter. Vous pouvez également en coupler deux ensemble pour la lumière et le son en stéréo.

Et parce que les grands espaces, c’est encore mieux, cette enceinte légère et résistante aux intempéries est conçue pour durer. Chacun de ses composants peut être réparé, remplacé ou amélioré pour réduire l’impact environnemental des déchets électroniques. Expédié en décembre prochain, ce Transparent Light Speaker vous coûtera 350 $ – espace vide inclus