Tout le monde peut jouer de la musique avec la nouvelle innovation Joué Play

Joué lance dès maintenant sur Kickstarter un instrument de musique connecté ludique et addictif qui démocratise enfin la création musicale. Joué à l’ambition de rendre la création musicale accessible à tous en combinant un contrôleur MIDI modulaire ludique et interactif avec une application simple d’utilisation.

Conçu par Pascal Joguet, co-fondateur du contrôleur « multitouch » Lemur rendu célèbre par des artistes internationaux tels que Daft Punk et Nine Inch Nails, le Joué Play combine une série d’instruments modulaires qui transforme chaque amateur de musique en un créateur potentiel !

Il y a trois ans, Joué lançait son premier contrôleur MIDI destiné aux musiciens professionnels et utilisé aujourd’hui par de nombreux artistes à travers le monde. La seconde génération Joué Play est cette fois conçu pour les musiciens amateurs désireux de pouvoir créer sans complexe de la musique avec plaisir et simplicité.

Le Joué Play propose ainsi aux artistes en devenir une toute nouvelle façon de partager et co- créer de la musique. Fabriqué en France à partir de matériaux durables, le Joué Play a été développé par des musiciens expérimentés voulant apporter un très haut niveau de satisfaction tant dans les sensations tactiles qu’à l’oreille.

” Nous voulions éliminer la frustration de toutes les personnes qui ne jouent pas d’un instrument en raison de la complexité de l’art. Nous sommes donc ravis d’offrir des instruments Joué simples et ludiques à une nouvelle génération de musiciens.” déclare le fondateur et PDG de Joué, Pascal Joguet.” Au croisement de machines électroniques et d’instruments traditionnels, nous avons créé de nouveaux types d’instruments qui combinent la puissance et la facilité du monde numérique avec l’expressivité et à la richesse du monde traditionnel. ”

Fabriquée en bois de hêtre naturel, la Board Play accueille des modules en silicone interchangeables et très faciles d’utilisation qui ressemblent à des touches de piano, un manche de guitare, un clavier de synthé ou des pads de batterie… la magie s’opère alors très facilement :

Il suffit de brancher le Joué Play sur sa tablette ou smartphone, de lancer l’application pour commencer à faire de la musique ! Les modules colorés de Joué Play, qui rappellent vos instruments préférés, rendent l’expérience « FUN » quel que soit votre niveau !

Les musiciens en herbe peuvent créer un rythme, ajouter un gros son de synthé, puis basculer vers un solo de guitare déjanté en un clin d’œil et le partager en ligne via l’application dédiée qui vous permet de jouer, d’enregistrer et de faire des boucles à la volée. Les joueurs de Joué peuvent ensuite partager leur musique en ligne et même collaborer avec d’autres. Facile à transporter dans un sac à dos, le Joué Play permet aux créateurs de faire de la musique, de jouer avec des amis, de s’entraîner en déplacement, ou tout simplement de s’amuser n’importe où.

Les passionnés de musique auront la possibilité de réserver leur Joué Play via une campagne de crowdfunding Kickstarter ouverte dès le 28 avril à 18 h et s’achevant au 8 Juin. Les contributeurs auront la possibilité d’acheter l’ensemble complet qui comprend la Board Joué et quatre modules d’instruments (batterie, piano, guitare et synthétiseur) pour un prix accessible de 267€. Pour plus d’infos sur le produit et la campagne de financement, rendez-vous sur www.jouemusic.com.