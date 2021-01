Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux téléviseurs et écouteurs Philips

Vous recherchez une nouvelle télé ou une nouvelle paire d’écouteurs ? Philips a ce qu’il vous faut. Le CES s’est achevé il y a seulement quelques semaines, mais Philips a déjà tout un tas de nouveaux gadgets à nous montrer. Cool !

1. Ecouteurs autonettoyants

Si vous êtes dégoûté par l’état de vos écouteurs lorsque vous les portez à la salle de sport ou lors de votre course hebdomadaire, Philips a mis à niveau ses écouteurs True wireless autonettoyants. Bien qu’il n’y ait toujours pas de douche complète dans le boîtier de charge de 18 heures de l’A7306, ils se prennent un bain d’UV de 20 secondes à chaque fois que vous fermez le couvercle. Ils sont également désormais équipés d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré, qui, selon Philips, est compatible avec les applications de fitness les plus populaires.

Entièrement étanches et avec un choix de bouts d’aile ou de crochets d’oreille de différentes tailles pour les maintenir en place, ils ont également des microphones intégrés pour prendre des appels, utiliser Siri ou Google Assistant, ou simplement laisser entrer un peu de brouhaha ambiant pour ne pas se faire écraser en soignant sa forme.

2. Télés mini LED

La plupart des gens ne se soucient pas vraiment de la taille des LED à l’intérieur de leur téléviseur, mais si vous avez une préférence pour les très petites, les nouvelles télévisions Mini LED 4K de Philips devraient être sur votre Wish list

La série 9000 alimentée par Android est disponible en deux tailles – 65 pouces et 75 pouces. Bien que nous ne sachions pas encore combien ils vont coûter, l’idée est qu’ils arriveront à moins que les OLED haut de gamme, mais vous avez toujours à bord le dernier processeur P5 de cinquième génération de Philips à l’intérieur, plus Ambilight. technologie rayonnant des quatre bords à l’extérieur.

Il existe deux modèles différents dans la série 9000 : le 9639 (photo), qui est également livré avec une barre de son B&W intégrée qui combine des haut-parleurs Dolby Atmos Elevation avec la technologie Tweeter-on-Top, et le 9506, qui doit se contenter de 50W ordinaires haut-parleurs, bien qu’il y ait un caisson monté à l’arrière avec quatre radiateurs passifs. Les deux prennent en charge Dolby Vision, HDR10 + et HDR10 + Adaptive, qui ajuste l’image en fonction de la lumière ambiante de la pièce.

3. Conducteurs osseux lumineux

Si vous ne faites toujours pas entièrement confiance aux bus pour ne pas vous surprendre lorsque vous êtes en train de courir, Ces écouteurs Philips A6606 pourraient être faits pour vous.

Non seulement ils utilisent la technologie de conduction osseuse pour diffuser le son directement à travers vos pommettes et dans votre tête sans obstruer vos oreilles, mais ils ont également des lumières LED intégrées pour que vous ne disparaissiez pas complètement dans l’obscurité lorsque vous courez dans le noir. A cela s’ajoute une conception du tour de cou renforcé en titane,

La durée de vie de la batterie est de 9 heures, très respectable, avec une charge rapide de 15 minutes qui vous donnera suffisamment de jus pour un 10 kilomètres, plus deux micros intégrés pour passer et prendre des appels. Si vous n’êtes pas trop occupé à reprendre votre souffle.

4. Nouveaux OLED impressionnants

Au sommet de la gamme de téléviseurs Philips 2021 se trouve une paire de nouveaux OLED: les OLED806 et OLED856 (l’indice est dans le nom). Alors que le premier est disponible en tailles 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, le second n’est disponible qu’avec un panneau 55 pouces ou 65 pouces.

Les deux sont livrés avec le même processeur P5, les mêmes normes Ambilight à quatre côtés et HDR que les modèles Mini LED ci-dessus, mais les écrans OLED devraient signifier que les couleurs et le contraste sont juste un peu plus époustouflants que leurs frères légèrement moins chers, bien qu’il n’y ait pas encore de prix disponibles pour ces derniers non plus.

5. Boîtier refroidissant et écouteurs en Kevlar

Si vous préférez une paire de boîtiers supra-auriculaires plus traditionnels, les A4216 ont des haut-parleurs de 40 mm et des coussinets en mousse à mémoire avec des inserts de gel de refroidissement spéciaux, de sorte que vos cosses ne devraient pas trop surchauffer. Avec une étanchéité IP55 et une autonomie de 25 heures, ils devraient également résister aux entraînements les plus exigeants.

Enfin, il y a aussi les A3206, des écouteurs Bluetooth plus traditionnels avec un câble renforcé en Kevlar pour empêcher les deux écouteurs de se perdre de vue. Comme l’A7306, vous avez le choix entre des embouts d’aile ou des crochets d’oreille, tandis que les haut-parleurs acoustiques en néodyme de 13,6 mm tiendront jusqu’à 10 heures avec une seule charge. Ajoutez la résistance IP57 et la compatibilité Siri et Google Assistant, et toutes les bases sont au rendez-vous.