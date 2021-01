Tout ce que vous devez savoir sur la série Samsung Galaxy S21

Apprenez à connaître les Samsung Galaxy S21 5G, S21 + 5G et S21 Ultra 5G. Samsung a perdu peu de temps pour mettre en place son stand de smartphones pour 2021, le Samsung Galaxy S21 étant arrivé un mois entier avant la gamme S20 de l’année dernière.

Comme les paparazzi qui couvraient l’insurrection de Capitol Hill, le trio composé du Samsung Galaxy S21 5G, du Galaxy 21+ 5G et du produit phare Galaxy S21 Ultra 5G réalise de vraies prouesses. Plongeons dans ses caractéristiques.

Samsung Galaxy S21 series : capteurs photo

L’année dernière, bien que les caméras proposées aient été meilleures que jamais, dur de les utiliser si vous devez passer 95% de votre temps à l’intérieur.

Si nous pouvons nous aventurer un peu plus dehors cette année, pensez à la matrice de caméras colossale du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Un tout nouveau capteur principal de 108 MP, un ultra-large 12 MP qui sert également d’objectif macro et deux téléobjectifs 10 MP avec zoom optique (un 10x, un 3x). Plus un zoom spatial 100x pour voir de plus près Uranus.

Vous pouvez utiliser la caméra du Galaxy S21 Ultra 5G pour enregistrer des vidéos 8K à 24 im/s, 4K à 60 im/s et 1080p avec une fréquence d’images dynamique qui change automatiquement en fonction de la quantité de lumière disponible. Sur le devant, vous trouverez un selfie de 40 MP capable de vidéo 4K à 30 et 60 im/s et 1080p à 30 im/s.

Le Samsung Galaxy S21 5G et le Galaxy S21 + 5G bénéficient de trois configurations de caméra arrière comprenant un capteur principal Dual Pixel 12 MP, un objectif grand angle 12 MP et un téléobjectif 64 MP avec un zoom optique 1,1x et un zoom hybride 3x.

Filmez une vidéo 8K à 24 im/s, 4K à 30 et 60 im/s et 1080p à 30, 60 ou 120 im/s. Une caméra Dual Pixel 10 MP orientée vers l’avant prend en charge les selfies et comprend l’enregistrement vidéo 4K à 30 ou 60 im/s et 1080p à 30 im/s.

Série Samsung Galaxy S21 : Écrans

Alors que certains d’entre vous se sont peut-être sentis un peu déçus avec les taux de rafraîchissement de l’Apple iPhone 12, Samsung a laissé peu de place au hasard ici. Les trois combinés reçoivent des écrans à 120 Hz avec le Galaxy S21 Ultra 5G offrant un taux de rafraîchissement variable, comme sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra de l’année dernière. Cela permet de préserver la durée de vie de la batterie en réduisant le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Le Galaxy S21 Ultra 5G obtient un énorme écran AMOLED dynamique WQHD + de 6,8 pouces avec une luminosité de 1500 nits, le Galaxy S21 5G un écran Full HD + AMOLED de 6,2 pouces moins le taux de rafraîchissement variable et 1300 nits de luminosité, tandis que le Galaxy S21 + 5G obtient les mêmes spécifications panneau seulement une taille plus grande de 6,7 pouces.

Série Samsung Galaxy S21 : Puissance

Les trois téléphones sont alimentés par une puce Exynos 2100 censée être 15% plus rapide et offrant une augmentation de 33% des performances graphiques pour tirer le meilleur parti de ces jeux mobiles haut de gamme – et cela avec des performances adaptatives en partenariat avec Unity.

Côté jeu, un mode prioritaire est conçu pour réduire la dernière baisse de performance lors de la lecture, tandis que la latence a été réduite et la vitesse d’entrée tactile augmentée grâce à l’augmentation de la fréquence d’images. C’est également l’un des premiers téléphones à prendre en charge le Wi-Fi 6E, ce qui devrait doubler les vitesses de téléchargement.

Le Galaxy S21 Ultra 5G peut être configuré avec 12 Go ou un monstrueux 16 Go de RAM aux côtés de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Le Galaxy 21 5G et le Galaxy 21+ 5G se contentent de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

En termes de batterie, les propriétaires d’Ultra en obtiennent une de 5000 mAh, avec 4800 mAh sur le S21 + 5G et 4000 mAh sur le S21 5G. Un chargeur de 25 W alimentera les combinés à 50% en une demi-heure, tandis que la charge sans fil de 15 W est également prise en charge.

Série Samsung Galaxy 21 : et aussi…

Les stylets S-Pen et S-Pen Pro de style Note (disponibles plus tard cette année) sont également nouveaux avec la série Samsung Galaxy S21 pour des gribouillis créatifs et des colorations cathartiques (avant 18 heures).

A cela s’ajoutent une prise en charge ultra-large bande et des accords avec des constructeurs automobiles tels que BMW, Ford et Hyundai signifient que plus tard cette année, vous pourrez utiliser le Galaxy S21 Ultra 5G ou le Galaxy S21 + 5G pour déverrouiller votre moteur, tout comme avec Apple CarKey.

Enfin, le combiné prend en charge un mode Wireless DeX, ce qui signifie que vous pouvez le connecter à un PC ou un moniteur compatible et continuer à travailler sans avoir à brancher un câble. Nifty.

Série Samsung Galaxy S21: couleurs et matériaux

En termes de matériaux, le Galaxy S21 + 5G a un dos en verre Gorilla tandis que le Galaxy S21 5G standard est en polycarbonate. Le Galaxy S21 Ultra 5G est enveloppé dans le Gorilla Glass Victus – le plus résistant de GG à ce jour. Les trois combinés ont un indice d’étanchéité IP68 basé sur une immersion de 1,5 m pendant 30 minutes.

La série Galaxy S21 présente un tout nouveau boîtier de caméra Contour Cut et un cadre en métal pour une esthétique élégante mais frappante. S21 5G et S21 + 5G seront disponibles dans une gamme de couleurs accrocheuses, y compris une nouvelle couleur de signature: Phantom Violet. Chaque appareil est recouvert d’une luxueuse finition mate Deluxe Frosted Haze à l’arrière pour un aspect et une sensation sophistiqués.